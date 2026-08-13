Qué hacer este sábado: Festival de la Trufa de Invierno en El Bolsón

El Bolsón volverá a poner a la trufa de invierno en el centro de la escena este sábado, cuando se realice la segunda edición del festival organizado en la chacra de Trufas del Mallín, en Mallín Ahogado. La propuesta será de 12 a 16 y buscará acercar este producto en una jornada que ofrecerá gastronomía, producción y variedad de actividades.

Segunda edición con más propuestas

Desde la Agencia de Turismo de El Bolsón señalaron que el festival forma parte del acompañamiento a emprendimientos que vinculan la producción con el turismo. Su presidenta, Adriana del Agua, remarcó que la intención es seguir acompañando una propuesta que comenzó el año pasado y que busca instalarse dentro de la oferta turística de la localidad.

Los productores Adrián Piriz y Jorge Bortolato, responsables de Trufas del Mallín, explicaron que el festival nació para celebrar la cosecha de trufa de invierno y compartir la experiencia con el público. Este año se sumarán distintos emprendimientos y espacios de comercialización. Habrá propuestas de Cabaña Micó, Gin Valkyria, Bodega De Bernardi y ferias, además de música en vivo, sorteos de productos y actividades gastronómicas.

Nuevamente contará con la participación del chef Pedro Martinet, quien realizará una masterclass con preparaciones sencillas a base de trufa. La intención es mostrar distintas formas de incorporar el producto a la cocina cotidiana.

Una trufa que busca salir de los restaurantes gourmet

Uno de los objetivos que plantearon los productores es acercar la trufa al público general. Si bien se trata de un producto de alto valor y asociado habitualmente a la gastronomía gourmet, desde Trufas del Mallín buscan mostrar que también puede utilizarse en preparaciones sencillas.

Según explicaron, una pequeña cantidad puede alcanzar para aportar aroma y sabor a un plato. La trufa suele incorporarse al final de la preparación, ya que las altas temperaturas pueden afectar sus características aromáticas.

Pastas, huevos, risottos y otras comidas pueden acompañarse con este producto, que también despertó interés entre restaurantes de distintos puntos del país.

Quince años de trabajo detrás de la producción

La producción trufera de Mallín Ahogado comenzó después de un proceso de alrededor de 15 años. Los productores explicaron que el desarrollo requiere tiempo para que el hongo colonice las raíces de los árboles y finalmente aparezcan las trufas.

La producción actual todavía es pequeña y ampliar la superficie no resulta sencillo. Demanda un trabajo de preparación del suelo y atravesar varios años de cultivo antes de avanzar con una nueva plantación.

El clima y las características del suelo también influyen en el producto final y pueden generar diferencias en sus aromas.

La trufa crece asociada a las raíces de determinados árboles, entre ellos los robles utilizados en la chacra de Mallín Ahogado. Para encontrarla, los productores utilizan perros entrenados, que permiten localizar los ejemplares bajo tierra.

Experiencia productiva y turística

El año pasado, durante la primera edición, la propuesta recibió a personas que llegaron caminando o en bicicleta y visitantes de distintos puntos de la zona. Para los organizadores, esa respuesta mostró que existe interés por conocer de cerca una actividad productiva poco habitual.

Desde la Agencia de Turismo también invitaron a quienes estén visitando El Bolsón a acercarse a Mallín Ahogado para conocer la chacra y participar del festival.

La segunda edición del Festival de la Trufa de Invierno será este sábado, de 12 a 16, en Trufas del Mallín. La propuesta apunta a repetir la experiencia del año pasado y seguir acercando la producción trufera de El Bolsón a vecinos y visitantes.

O.P.