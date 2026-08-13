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13 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Laguna Willimanco: labraron seis actas por infracciones de pesca

Operativos conjuntos Esquel, Trevelin y otras zonas en articulación con agentes de la Comisaría Segunda de la Policía del Chubut y el Ejército Argentino.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, por intermedio de la Secretaría de Pesca, avanza con los operativos realizados fuera de temporada en ríos, lagos y lagunas de diversos puntos de la provincia, especialmente en la región de la cordillera. Los trabajos de control y fiscalización llevados adelante tienen como finalidad resguardar el recurso pesquero, evitar la pesca furtiva y proteger los ecosistemas.

 

En ese marco es que, durante los últimos días, personal dependiente de la Dirección de Pesca Continental desarrolló tareas de fiscalización en la Laguna Willimanco, situada a pocos kilómetros del casco urbano de Esquel. 

 

Patrullaje y monitoreo

 

El responsable del organismo provincial, Pablo Buono, explicó que participaron inspectores de Esquel, Trevelin y otras zonas en articulación con agentes de la Comisaría Segunda de la Policía del Chubut y el Ejército Argentino. 

 

El funcionario precisó que “la cobertura de campo incluyó patrullajes en camionetas y motocicletas, sumados al monitoreo aéreo mediante drones, con el objetivo de resguardar a las truchas reproductoras en una etapa biológica crítica previa al desove”. 

 

Sanciones y recomendaciones

 

Buono señaló a su vez que como consecuencia del mencionado operativo conjunto se labraron seis actas de infracción y sanciones por incumplimiento a la reglamentación vigente.  

 

Al mismo tiempo, el director de Pesca Continental del Chubut destacó que con financiamiento del Gobierno Provincial y en coordinación con el propietario del predio donde se acercan las truchas “se avanza en la instalación de cámaras vigía para el monitoreo continuo del sector”.  

 

Desde el organismo se recomendó a la comunidad abstenerse de adquirir truchas en canales informales, advirtiendo que el comercio clandestino no solo alimenta la pesca furtiva y destruye un recurso estratégico que mueve la economía regional a través del turismo deportivo, sino que además representa un riesgo directo para la salud pública, al no garantizarse la aptitud bromatológica ni el mantenimiento de la cadena de frío en el pescado comercializado.

 

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