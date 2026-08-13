250 motorhomes llegarán al Parque Nacional Los Alerces desde cinco países

El Parque Nacional Los Alerces se prepara para recibir en octubre una importante convocatoria de viajeros que llegarán a la cordillera chubutense a bordo de motorhomes y casas rodantes.

El encuentro internacional se desarrollará entre el 8 y el 15 de octubre y reunirá a unos 250 vehículos provenientes de distintos puntos de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Durante una semana, los visitantes tendrán la posibilidad de conocer los paisajes y atractivos naturales de la región, con el Parque Nacional Los Alerces como principal escenario de las actividades.

Una semana para recorrer la cordillera

La propuesta apunta a combinar el turismo de naturaleza con experiencias vinculadas a la cultura y la gastronomía de la zona. El cronograma contempla distintas actividades para los participantes, además de recorridos por destinos turísticos de la cordillera.

Uno de los atractivos que se suma a la agenda es la temporada de tulipanes en Trevelin, que durante octubre se convierte en uno de los principales puntos de interés turístico de la región.

La llegada de los motorhomes también representa una oportunidad para ampliar la circulación de visitantes por distintos destinos cercanos al Parque Nacional Los Alerces. Entre los lugares que forman parte del circuito turístico de la zona aparecen Esquel, Trevelin, Corcovado y Piedra Parada.

La organización del encuentro contempla además una logística especial para distribuir los vehículos en diferentes sectores y evitar una concentración excesiva en un único espacio.

Viajeros de cinco países

La convocatoria tendrá un fuerte componente internacional, con la presencia de viajeros de varios países sudamericanos, y permitirá mostrar durante varios días los paisajes cordilleranos y las propuestas turísticas que ofrece Chubut.

El encuentro se desarrollará además en un momento estratégico del calendario turístico, cuando la llegada de la primavera permite disfrutar de los atractivos naturales de la región y coincide con una de las temporadas más convocantes de Trevelin.

Con la llegada de unos 250 motorhomes, el Parque Nacional Los Alerces será durante una semana el punto de encuentro de una comunidad de viajeros que recorrerá la cordillera chubutense y sus principales atractivos. La convocatoria representa además una oportunidad para fortalecer el turismo en toda la región, ampliar la llegada de visitantes y dar mayor visibilidad a los distintos destinos y propuestas que ofrece la cordillera.

A.M.D