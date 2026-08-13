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Por Redacción Red43

Llega la gran peña del grupo de danzas Kelenken

Será este viernes en la Asocación Sirio Libanesa. Los detalles.
Por Redacción Red43

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El Grupo de Danzas Kelenken realizará una Gran Peña en la Asociación Sirio Libanesa.

 

El Grupo de Danzas Kelenken invita a la comunidad a participar de una Gran Peña que se llevará a cabo el viernes 14 de agosto de 2026 a las 21:30 hs en la Asociación Sirio Libanesa, ubicada en 25 de Mayo 369.

 

La velada contará con la presentación de diversos artistas locales y regionales:

 

3voces para el Folklore, Ayehuen, Eduardo Parada, Los Abrojales, Impacto Sureño, Pellu Weche, entre otros.

 

También participarán parejas de baile como Héctor y Isa, el grupo Purrum Piuque adulto, Unión Caporal y el Grupo de Danzas Nuestras Raíces.

 

Habrá servicio de buffet y cantina.

 

El valor de las entradas será de $12.000 anticipadas con pañuelo y $15.000 en puerta.

 

Para más información y reservas, los interesados pueden comunicarse al 2945-331963.

 

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