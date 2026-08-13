Llega la gran peña del grupo de danzas Kelenken

El Grupo de Danzas Kelenken realizará una Gran Peña en la Asociación Sirio Libanesa.

El Grupo de Danzas Kelenken invita a la comunidad a participar de una Gran Peña que se llevará a cabo el viernes 14 de agosto de 2026 a las 21:30 hs en la Asociación Sirio Libanesa, ubicada en 25 de Mayo 369.

La velada contará con la presentación de diversos artistas locales y regionales:

3voces para el Folklore, Ayehuen, Eduardo Parada, Los Abrojales, Impacto Sureño, Pellu Weche, entre otros.

También participarán parejas de baile como Héctor y Isa, el grupo Purrum Piuque adulto, Unión Caporal y el Grupo de Danzas Nuestras Raíces.

Habrá servicio de buffet y cantina.

El valor de las entradas será de $12.000 anticipadas con pañuelo y $15.000 en puerta.

Para más información y reservas, los interesados pueden comunicarse al 2945-331963.