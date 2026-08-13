Esquel: Bowen y Luque plantearon una agenda común para el peronismo de Chubut

El intendente de Dolavon, Dante Bowen, y el diputado nacional Juan Pablo Luque, ambos referentes del peronismo de Chubut, encabezaron este jueves una conferencia de prensa en el Hotel Tehuelche, donde plantearon la necesidad de construir una agenda común y un proyecto político para la provincia.



En primer término, Bowen destacó la importancia de trabajar junto a legisladores provinciales, diputados y senadores nacionales sobre temas estratégicos para Chubut. Entre ellos mencionó la situación de la represa Futaleufú, la soberanía sobre los recursos energéticos, la gestión del agua y la protección de las cuencas hidrográficas.



En ese sentido, propuso avanzar en un proyecto para otorgar personalidad jurídica al río Chubut y a las cuencas hidrográficas, con el objetivo de contar con herramientas para su protección y preservación.



También planteó la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y respuesta frente a los incendios forestales, con una estructura provincial permanente, y de avanzar en la remediación de los pasivos ambientales vinculados a la actividad petrolera en Comodoro Rivadavia.



Otro de los ejes señalados por Bowen fue la situación de la deuda pública provincial y la necesidad de establecer mecanismos transparentes para la distribución de recursos entre los municipios.



Finalmente, sostuvo que el objetivo del espacio es avanzar en la elaboración de un plan quinquenal y un proyecto programático, con propuestas concretas para la provincia.



Luque: “Esto no es una foto, es un proyecto político”



A su turno, Juan Pablo Luque coincidió en la necesidad de construir una agenda común y sostuvo que el encuentro busca trascender una coyuntura electoral.



“Esto no es una foto, ni es simplemente una conferencia de prensa. Esto es un proyecto político que pretende no ser un proyecto electoral para ganar una elección, sino que nosotros queremos venir a gobernar”, afirmó.



El diputado nacional remarcó además la necesidad de recuperar una expectativa positiva en la sociedad y de transformar las propuestas en un programa de gobierno. Entre los temas prioritarios mencionó el empleo, la producción, los recursos energéticos y la situación de Futaleufú.

Sobre la represa, consideró que su futuro debe formar parte de un debate público y transparente, con participación de los municipios, la Legislatura y distintos sectores de la comunidad. También señaló que la discusión debe contemplar el rol del Estado provincial y el carácter estratégico de la generación energética para el desarrollo de Chubut.



Ambos dirigentes coincidieron en que la construcción política debe comenzar desde los municipios y las distintas localidades de la provincia, con el objetivo de fortalecer al peronismo territorialmente.



Por el momento, evitaron avanzar en definiciones sobre candidaturas y señalaron que la prioridad es consolidar una agenda de trabajo y un proyecto común antes de discutir nombres para las próximas elecciones.