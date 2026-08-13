Inician en Esquel el plan provincial para auditar la calidad y seguridad de la atención médica en el HZE

A partir del incidente acontecido con el grupo electrógeno en el Hospital Zonal de Esquel, la Secretaría de Salud de la Provincia de Chubut, encabezada por el Dr. Sergio Wisky, Secretario de Salud de la Provincia, resolvió intervenir para articular un esquema de trabajo enfocado en la seguridad de los pacientes. La medida responde a los reclamos y el malestar manifestados por diversos servicios del establecimiento asistencial.

Sobre esta iniciativa, la bioquímica del Hospital Zonal de Esquel, Lorena Williams, explicó el alcance de la convocatoria: "Como hay varios servicios que presentaron varias quejas y malestar en un montón de cosas que estaban pasando, se decidió que venga un equipo desde provincia y poder articular y trabajar con los distintos equipos, no solamente de quirófano, cirujano, las distintas hospitales que operan, enfermería, anestesia, traumato, todas las especialidades que tienen, clínica médica, infectología, sino con todos los equipos del hospital que tienen ingeniería en esto y poder armar un equipo de trabajo acá también y poder articular y empezar a trabajar para mejorar entre todos".

Por su parte, Valeria Iriarte, integrante del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, detalló el procedimiento implementado: "Lo que se hace es tomar lo que es todo el recorrido del paciente desde que entra en una lista de espera quirúrgica hasta que se va de alta, entonces se revisan las listas de espera, después se revisa el procedimiento quirúrgico con las historias clínicas, las evoluciones hasta el alta y también una encuesta post alta de satisfacción".

En ese aspecto, Williams remarcó la importancia del contacto directo con los usuarios tras la intervención: "Por eso se está trabajando con las historias clínicas y con un número de historias clínicas en las cuales se están viendo a ver si están completas, qué fallas hay, cómo estuvieron los pacientes, se puede ver tasas de reinfección, de complicaciones y aparte se está llamando telefónicamente a un montón de usuarios del hospital que han tenido cirugías y se está viendo cómo fue esa satisfacción o insatisfacción o queja o sugerencia, hay muchas personas que tienen cosas para contarnos que a nosotros suman por supuesto".

Respecto del impacto de la medida a nivel provincial, Iriarte señaló: "Se aplican en todo el mundo, en una metodología de trabajo, acá en Chubut es la primera vez que se hace esto en Esquel, en el hospital personal, pero también se van a hacer en las clínicas privadas y en el resto de los hospitales de la provincia. Es el punto de partida para toda una implementación, un sistema de calidad en toda la provincia, no solamente en el aspecto público sino también en el privado".

Finalmente, detallaron que el grupo a cargo de las labores en Esquel está integrado por profesionales capacitados en la materia y cuenta con la participación de dos auditoras, una perteneciente al propio hospital y otra a la obra social SEROS. Las acciones se encuadran dentro de los lineamientos desarrollados por la Dirección Provincial de Calidad y Seguridad del Paciente, organismo abocado a la formación continua del personal y la consolidación de comités de calidad en Chubut.

EBW