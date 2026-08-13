El plan para el finde largo en Esquel: FeriArte trae feria, música, cocina y actividades para toda la familia

La Sociedad Rural de Esquel se prepara para recibir una nueva edición de FeriArte, una propuesta que durante tres jornadas combinará feria, gastronomía, música, danza y actividades recreativas para disfrutar en familia durante el fin de semana largo.

El evento se desarrollará el sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto, de 17 a 23:30, con la participación de más de 90 feriantes que ofrecerán diferentes productos y propuestas para recorrer y descubrir.

La invitación es abierta a toda la comunidad y desde la organización proponen llevar el mate para compartir una tarde diferente, acompañada por espectáculos y actividades para todas las edades.

Un sábado para arrancar el finde largo

La primera jornada comenzará el sábado 15 de agosto a las 17, con la apertura de la feria.

A lo largo de la tarde habrá una masterclass y demostración de productos Essen a cargo de Mirna Peña, además de presentaciones de Iuseff Producciones y una demostración de tecnologías faciales y corporales vinculada al bienestar y la belleza, a cargo de Patricia Alvarez.

La danza también tendrá un lugar destacado con las presentaciones del Ballet Folklórico Remembranzas, Urban Dance Esquel y el Ballet Purrum Piuke.

El cierre de la jornada estará a cargo de Cande Milani, quien se presentará desde las 22 con un show musical.

Domingo con propuestas para los más chicos

El domingo 16 tendrá una programación especialmente pensada para compartir en familia y contará además con actividades por el Día de las Infancias.

La jornada comenzará a las 17 con una masterclass a cargo de Magali Morales y Daniela Córdoba, licenciada en Nutrición.

Más tarde llegará el turno de los más chicos con el taller de cocina infantil Merengueche, a cargo de Betiana Espinoza. También habrá un show de malabares y burbujas de Flori Pon y una propuesta de globología vinculada a técnicas de tiempo libre y recreación.

A partir de las 20:30 se desarrollará el taller recreativo Manos al Juego, coordinado por Carla Zarate y Debora Parada, con juegos y actividades para compartir.

El cierre musical del domingo será desde las 22 con la presentación de Good Fellas.

El lunes llega la Feria Patria y la peña folclórica

El último día tendrá un marcado perfil tradicional con la Feria Patria y una peña folclórica para cerrar el fin de semana largo.

La actividad comenzará a las 17 y a las 18:30 habrá una masterclass de cocina a cargo de Lauriano Ríos, de Sabor Mapuche.

Luego se presentará el Grupo Pellu Wechi, seguido por el show musical de Eduardo Parada.

La danza tendrá su espacio con las presentaciones de los ballets Ayehuen y Reencuentro, previstas para las 21 y 21:30 respectivamente.

El cierre de las tres jornadas llegará a las 22 con el show musical de Quebracho junto a Raíces del Sur, una propuesta que invita al público a sumarse al baile. Desde la organización recomendaron llevar el pañuelo para disfrutar del folklore.

Durante las tres jornadas también estará disponible el buffet a cargo de Laureano Ríos, sumando una alternativa gastronómica al recorrido por los distintos puestos de la feria.

Así, FeriArte propone aprovechar el finde largo con una agenda que combina emprendimientos locales, espectáculos, gastronomía y actividades para chicos y grandes, con la Sociedad Rural de Esquel como punto de encuentro durante tres tardes consecutivas.

A.M.D