Bowen expresó su postura contraria a la megaminería en Chubut

En el marco de la conferencia de prensa realizada este jueves en Esquel, el intendente de Dolavon, Dante Bowen, fue consultado sobre la posición del espacio político frente a la actividad minera en Chubut y expresó su postura personal contraria a la megaminería.



Bowen aclaró que se trata de una definición a título personal, dentro de un peronismo que, según señaló, reúne distintas vertientes y miradas sobre la provincia.



Entre los motivos de su posición mencionó, en primer lugar, la cuestión ambiental, al considerar que no existen garantías suficientes respecto del impacto que podría generar la actividad.

También cuestionó el esquema económico y legal que regula la minería y sostuvo que determinados beneficios contemplados en la legislación nacional pueden favorecer a las grandes empresas mineras en detrimento de los recursos provinciales.



Como tercer argumento, destacó la posición expresada por la sociedad chubutense en diferentes momentos. “Hay que respetar la voluntad del pueblo de Chubut”, sostuvo Bowen, al recordar las manifestaciones y procesos sociales que se desarrollaron en la provincia en rechazo a la megaminería.

La definición se dio en el marco de una conferencia en la que Bowen y el diputado nacional Juan Pablo Luque plantearon la necesidad de construir una agenda común para el peronismo chubutense, con eje en la defensa de los recursos naturales, el desarrollo productivo y la elaboración de un proyecto de gobierno para la provincia.



En ese sentido, ambos dirigentes también remarcaron la importancia de generar debates públicos sobre el uso y aprovechamiento de los recursos de Chubut, particularmente en materia de agua y energía.