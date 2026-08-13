Jornada de oftalmología gratuita: ¿Dónde será y cómo solicitar un turno?

Una jornada de oftalmología en Epuyén permitirá realizar consultas gratuitas y acceder a lentes a precios accesibles. La actividad será el miércoles 19 de agosto, de 11 a 13 hs, en el Punto Digital ubicado sobre la Ruta 40.

La iniciativa es impulsada por la Fundación Forjar junto a la Municipalidad de Epuyén, con el objetivo de acercar la atención oftalmológica a vecinos de la localidad.

Cuándo y dónde será la jornada

La jornada se desarrollará el 19 de agosto, de 11 a 13 hs, en el Punto Digital de Epuyén, ubicado sobre la Ruta 40. Durante la actividad se podrán realizar consultas oftalmológicas sin costo. Además, quienes necesiten anteojos tendrán la posibilidad de acceder a lentes a precios accesibles.

La propuesta contempla distintas alternativas de pago: se aceptarán todos los medios disponibles y habrá cuotas sin interés.

Cómo solicitar un turno

Las personas interesadas en participar de la jornada de oftalmología en Epuyén deben solicitar turno previamente. Para reservar un lugar, se habilitó el número 2944 343876.

O.P.