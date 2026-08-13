-2°
-4°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 13 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad ArgentinainflacionIndec
13 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

La inflación volvió a acelerarse en julio: fue del 2,1% según el INDEC

Con este resultado, la inflación acumuló un 33,8% en los últimos 12 meses y alcanzó el 19,3% en lo que va de 2026.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que la inflación de julio fue del 2,1%, lo que representó una aceleración frente al 1,9% registrado en junio.

 

Con el dato del séptimo mes del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una variación del 33,8% en los últimos doce meses y un incremento del 19,3% en lo que va de 2026.

 

La evolución de los precios mostró comportamientos diferentes según las categorías. Los precios estacionales fueron los que más aumentaron, con una suba del 4,5%, principalmente por el incremento en verduras, paquetes turísticos y servicios de alojamiento, rubros vinculados en parte al período de vacaciones de invierno.

 

Por su parte, los precios regulados avanzaron un 2,1%, con aumentos registrados en transporte público, cuotas de medicina prepaga y electricidad.

 

La inflación núcleo, que excluye los componentes regulados y estacionales, tuvo una variación del 1,8%. Entre los factores que explicaron este resultado se encontraron los incrementos en alquileres y servicios culturales, mientras que la baja de las expensas moderó parcialmente el indicador.

 

El resultado de julio interrumpió una tendencia de tres meses consecutivos de desaceleración y quedó por encima de las principales estimaciones privadas que se habían conocido antes de la publicación del dato oficial.

 

En la previa, distintas consultoras habían proyectado una inflación cercana al 2% para julio. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central había ubicado la estimación en torno al 2%.

 

El dato nacional también se conoció después de que la Ciudad de Buenos Aires registrara una inflación del 2,9% durante julio, aunque ambos índices utilizan metodologías y estructuras de ponderación diferentes, por lo que sus resultados no son directamente comparables.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tras quedar varado por la nieve, retiran un camión chileno en la Ruta 40
2
 Buscan trabajadores para una nueva oportunidad laboral en El Bolsón
3
 Ingram recibió al nuevo propietario del frigorífico de Trevelin
4
 Talles grandes y ropa para el frío: la propuesta de un nuevo local en Trevelin
5
 ¿Quién será el candidato del peronismo en Esquel? Luque y Bowen mantienen la incógnita
1
 “Partir en paz”: la historia de una chubutense que pide legalizar la eutanasia
2
 Malvinas de Gobernador Costa se suma al Faty 2026 y ya son diez los equipos confirmados
3
 Chubut impulsa una campaña para recolectar envases vacíos de fitosanitarios
4
 El Gobierno del Chubut avanza con las obras en la Escuela N° 38 de Cushamen
5
 Juntos y por separado: Seba Lino y Marcelo Aravena presentan su música en vivo
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -