Narcotest para diputados: Neuquén aprobó controles sorpresivos y obligatorios cada dos meses

Los exámenes serán realizados dentro de la Legislatura, tendrán carácter sorpresivo y deberán hacerse al menos una vez cada dos meses. La medida busca poner en práctica una ley sancionada el año pasado.

La Legislatura de Neuquén aprobó el protocolo que permitirá comenzar a realizar controles toxicológicos a sus 35 diputados. La resolución obtuvo 30 votos a favor y dos en contra y establece que los exámenes serán obligatorios, aleatorios y sorpresivos.

La medida permitirá poner en práctica la Ley 3531 de Exámenes Toxicológicos Obligatorios para Funcionarios Públicos, sancionada en 2025 y reglamentada a comienzos de este año por el gobernador Rolando Figueroa.

Hasta ahora, la Cámara no había aplicado los controles por la falta de un procedimiento específico.

Cómo serán los controles

Los narcotest deberán realizarse al menos una vez cada dos meses durante el período ordinario. Los diputados serán convocados de manera inmediata, individual y reservada, sin conocer previamente cuándo serán seleccionados.

Los análisis se realizarán dentro del edificio de la Legislatura, en un espacio privado que deberá garantizar la intimidad y confidencialidad del procedimiento.

También podrán efectuarse durante sesiones, reuniones de comisión y otras actividades oficiales de la Cámara.

Qué pasa si da positivo

El primer examen tendrá carácter preliminar. Si arroja un resultado positivo, deberá realizarse un análisis confirmatorio en un laboratorio habilitado.

Los estudios buscarán detectar, entre otras sustancias, opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos.

La normativa también establece consecuencias para quienes se nieguen injustificadamente a realizarse el control. Esa negativa puede ser considerada equivalente a un resultado positivo y generar consecuencias sobre el cargo.

El antecedente

La ley que establece los controles fue sancionada en septiembre de 2025 y alcanza a funcionarios de los tres poderes del Estado provincial, además de otros cargos públicos.

Tras la aprobación de la norma, Figueroa fue el primero en someterse al examen y difundió que el resultado había sido negativo.

Con el nuevo protocolo, la Legislatura neuquina ya tiene definido el mecanismo para comenzar a controlar a sus 35 diputados.

A.M.D