Se viene una gran noche de folklore con más de 20 artistas locales en Esquel

Esquel se prepara para una noche dedicada a la música, la danza y las tradiciones argentinas. Este sábado 22 de agosto, el Gimnasio Municipal será escenario del Festival y Peña Municipal por el Día Mundial del Folklore y el Día del Folclore Argentino.

La propuesta comenzará a las 20 y se extenderá hasta las 2 de la madrugada, con apertura de puertas desde las 19:30. La jornada reunirá a más de 20 números artísticos protagonizados por músicos, bailarines, escuelas y agrupaciones de la ciudad.

La actividad es organizada de manera conjunta por la Subsecretaría de Cultura y los artistas locales que participan de la celebración.

Una grilla con música y danza

El escenario tendrá una amplia presencia de agrupaciones de danza.

Serán parte de la noche: Kelenquen, el Instituto de Arte Nativo Ayehuen, Unión Caporal, Grupo Folclórico Neltume, Jesús Larrousse - Compañía de Artistas Sureños, Grupo de Folklore Malvinas Argentinas y Danza Pura.

También se presentarán Semilla de Malambo, Ballet Independencia, Danzar Al Alba, Remembranzas y Arte y Tradición.

La música llegará de la mano de Lawen, Sheyla Borquez, Eduardo Parada, Kalku, Quebracho, Silvio y Los Peñeros, El Rejunte Chamamecero, Lautaro David, Raíces del Sur y Jeremías Mendoza.

De esta manera, la propuesta reunirá diferentes estilos y expresiones vinculadas con el folklore y la cultura popular, con artistas de distintas generaciones compartiendo el escenario.

Una celebración organizada junto a los artistas

La actividad surgió a partir de una convocatoria realizada por la Subsecretaría de Cultura durante las primeras semanas de agosto, cuando se invitó a escuelas de danza, grupos y músicos a participar de la organización.

La idea fue generar una celebración colectiva en la que los propios artistas locales tuvieran un rol central, tanto en la programación como en el desarrollo del evento.

Con el correr de los días, la convocatoria terminó conformando una grilla que supera las 20 propuestas y que permitirá reunir en una misma noche a buena parte de la escena folklórica de Esquel.

También habrá patio gastronómico

Además de los espectáculos, el público podrá encontrar un patio gastronómico para acompañar la jornada y permanecer en el Gimnasio Municipal durante las distintas presentaciones.

La propuesta apunta a que el encuentro funcione como una verdadera peña, con música, danza y gastronomía en un mismo espacio.

La celebración tendrá lugar el sábado 22 de agosto en el Gimnasio Municipal de Esquel. Las puertas abrirán a las 19:30 y los espectáculos comenzarán a las 20.

La entrada tendrá un valor de $5.000 y puede adquirirse de manera anticipada a través de los artistas que participan del festival.

Así, Esquel tendrá este sábado una nueva propuesta para encontrarse alrededor del folklore y celebrar las expresiones culturales que forman parte de la identidad de la ciudad.

A.M.D