Provincia continúa celebrando el Mes de las Infancias con espectáculos en vivo en distintas localidades

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, continuará durante la segunda quincena de agosto con la agenda prevista por el Mes de las Infancias, acercando propuestas culturales y recreativas a distintas localidades de la provincia.

Luego de una primera parte del mes que permitió generar espacios de encuentro para niños y familias de diferentes puntos del territorio, la programación sigue adelante con una propuesta diferente, centrada en espectáculos en vivo y actividades participativas.

En ese marco, este sábado 15 de agosto la celebración llegará a Lagunita Salada, mientras que el domingo 16 será el turno de Gobernador Costa. En ambas localidades se presentará el reconocido artista Héctor Bon con su personaje “Jeremías, El Coqueto”, además de brindar talleres destinados a acercar a los niños al mundo del circo y los malabares.

Durante las jornadas, los pequeños podrán participar de un taller de malabares en el que aprenderán a crear sus propios elementos, conocer los primeros movimientos y trabajar la coordinación entre mente y cuerpo necesaria para desarrollar esta disciplina. La propuesta incluirá además un taller de globos y diferentes actividades recreativas.

La programación se completará con el divertido espectáculo del Payaso Jeremías, que combina juegos, humor y la participación permanente de los niños generando una experiencia pensada para disfrutar en familia.

Juego compartido

La iniciativa apunta también a recuperar el juego compartido y el encuentro cara a cara en una época atravesada fuertemente por las nuevas tecnologías, propiciando que las infancias puedan encontrarse, conversar, jugar, expresarse y participar activamente de las propuestas culturales.

De esta manera, el Gobierno Provincial continuará recorriendo el territorio durante la segunda parte del Mes de las Infancias, acercando espectáculos y actividades a distintas comunidades y promoviendo el acceso a propuestas culturales, recreativas y artísticas para los niños y sus familias.

R.G