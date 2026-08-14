El trabajo oculto en La Hoya: así preparan casi 18 km de pistas durante la madrugada

Cuando los últimos visitantes se retiran y el centro de esquí finaliza la operación diaria, se pone en marcha un turno clave en el cerro La Hoya. Durante toda la madrugada, los maquinistas recorren la montaña para reacondicionar los 17,6 kilómetros de pistas que van desde el sector de principiantes hasta las pendientes de mayor exigencia técnica.

Para llevar adelante este trabajo, el centro invernal dispone de dos unidades PistenBully 600 Polar, una de ellas dotada con sistema de malacate. Este equipamiento vincula la máquina mediante un cable a un punto de anclaje firme, aportando la fuerza de tracción necesaria para operar con estabilidad en zonas de alta pendiente o en situaciones donde la nieve exige una maniobra específica.

La labor nocturna requiere un análisis constante de los factores meteorológicos y del estado del terreno. Variables como la temperatura, la dirección del viento, las precipitaciones y la textura de la nieve condicionan el procedimiento a seguir en cada tramo del cerro.

Sobre el desarrollo de las tareas en la montaña, el maquinista Gerardo Lagos Saavedra detalló la dinámica de trabajo durante las horas de oscuridad: “Cada noche la montaña es distinta. Hay que leer cómo está la nieve, cómo cambió la temperatura y cómo responde cada sector. El malacate es una herramienta muy importante cuando tenemos pendientes más exigentes porque nos permite trabajar con mayor control y capacidad de tracción. Pero también hay que saber cuándo utilizarlo y conocer muy bien el terreno.”

La preparación de las pistas abarca además el tratamiento de fresado con rodillo sobre la superficie nívea para lograr un acabado uniforme. Antes de la apertura al público, el equipo de pisteros socorristas realiza las verificaciones finales de seguridad en el dominio esquiable, que se extiende desde la base a 1.430 metros de altura hasta la cumbre ubicada a 2.075 metros, con un desnivel total de 645 metros.

EBW