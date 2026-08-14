Catan vuelve a Paprika: más jugadores, estrategia y una tarde de juegos en Esquel

Después de una primera edición que reunió a jugadores de la ciudad, Paprika se prepara para recibir este sábado 15 de agosto la segunda edición de su torneo de Catan, con una convocatoria más amplia y una propuesta pensada tanto para quienes ya conocen el juego como para quienes quieran acercarse por primera vez.

Nacho, integrante de Paprika, invitó a participar de esta nueva edición y destacó que, a diferencia del primer torneo, que había contado con 16 cupos, esta vez habrá una mayor cantidad de participantes.

La propuesta no estará limitada únicamente a quienes se inscriban para competir. También habrá mesas por fuera del torneo para quienes quieran acercarse a jugar, aprender las reglas o simplemente compartir una tarde alrededor de un juego de mesa.

Una segunda edición con más jugadores

El torneo está pensado para participantes de todos los niveles. No será necesario contar con experiencia previa para sumarse, ya que la modalidad permitirá que cada jugador tenga aseguradas al menos tres partidas.

Catan es un juego de estrategia que combina la gestión de recursos, la negociación y la toma de decisiones. En cada partida, los participantes deben administrar sus recursos, construir y negociar con el resto de los jugadores para intentar alcanzar el objetivo.

La organización busca que la competencia también funcione como un espacio de encuentro para quienes disfrutan de los juegos de mesa y para aquellos que recién están descubriendo este tipo de propuestas.

Del torneo a una tarde completa en Paprika

La invitación también apunta a disfrutar del espacio más allá de la competencia. Quienes se acerquen podrán acompañar las partidas con la propuesta gastronómica de Paprika.

Nacho destacó que durante la jornada habrá opciones como pizzas, sándwiches y plato del día, además de promociones para acompañar la tarde con algo para comer y tomar.

La idea es que el torneo sea parte de un plan diferente para el sábado, combinando juegos de mesa, gastronomía y un espacio para compartir con amigos o conocer a otros jugadores.

Una propuesta que busca seguir creciendo

El segundo torneo llega después de una primera experiencia que permitió reunir a jugadores con distintos niveles de experiencia alrededor de Catan.

Para esta nueva edición, Paprika amplió la cantidad de cupos y apuesta a que más personas puedan formar parte de la actividad. Además, quienes no quieran competir también tendrán la posibilidad de acercarse y encontrar mesas disponibles para jugar.

De esta manera, el espacio vuelve a apostar por los juegos de mesa como una alternativa de encuentro en Esquel, con una propuesta que combina competencia, recreación y comunidad.

Para inscribirse, los interesados deben comunicarse por WhatsApp al 2945 530016 y enviar nombre, apellido y número de teléfono.

A.M.D