Ariel Rodríguez se retirará, pero podría seguir vinculado a Parques

Ariel Rodríguez, interventor del Parque Nacional Los Alerces, confirmó que su retiro del organismo se concretará próximamente, aunque aclaró que todavía no hay una fecha definida para el final de la intervención.

“La verdad que no tengo fecha, yo tengo más certeza la fecha de mi retiro que la de la intervención”, expresó Rodríguez, quien explicó que la definición de su retiro depende de trámites que exceden al Parque Nacional debido al régimen previsional diferenciado de los trabajadores del organismo.

“Entonces, el retiro es un hecho, digamos. Lo que no tenemos es fecha de intervención, seguramente lo haremos a través del director regional que nos está acompañando en esta intervención”, señaló.

Rodríguez explicó que actualmente continúa trabajando junto al director regional y Carolina Juárez, quien permanece vinculada a la intervención pese a que el Departamento de Emergencias ya cuenta con un responsable.

Respecto de la posibilidad de que su retiro modifique los plazos de la intervención, Rodríguez sostuvo: “No creo”. En ese sentido, indicó que existe interés dentro de Parques Nacionales para que continúe desarrollando tareas vinculadas al área de emergencias.

“A mí siempre me apasionó la parte de emergencias y demás, y ese perfil lo tengo hace años, y Parques necesita o por lo menos pretende que yo siga trabajando en ese sector”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que todavía resta definir si existe un mecanismo legal que permita su continuidad una vez concretado el retiro. “Lo que no sabemos es si hay formas todavía legales para poder realizarlo”, explicó.

Finalmente, Rodríguez confirmó: “Yo el retiro lo tengo y va a salir en breve”, aunque manifestó su intención de continuar vinculado laboralmente al organismo: “Obviamente me interesa seguir trabajando, eso está claro”.

R.G