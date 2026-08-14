Incendios en Los Alerces: preparan un nuevo sistema para llegar más rápido a zonas de difícil acceso

El Parque Nacional Los Alerces se prepara para la próxima temporada con una estructura que actualmente cuenta con 42 combatientes y 40 guardaparques, mientras avanza con tareas preventivas y capacitación para mejorar la respuesta ante emergencias ígneas en sectores de difícil acceso.

Ariel Rodríguez, interventor del Parque Nacional Los Alerces, explicó que el área cuenta con 119 agentes, aunque durante el invierno trabaja con una dotación reducida debido a las licencias acumuladas por los brigadistas tras el último incendio.

“En el parque tenemos 119 agentes dentro del Parque, uno solo se acogió el beneficio del retiro voluntario, pero el resto sigue trabajando”, señaló. Y agregó: “Te diría el 80% se encuentran de licencia, porque juntaron muchísimas horas en el incendio”.

Mientras parte del personal cumple sus licencias, el Parque continúa con trabajos preventivos, entre ellos la limpieza de las líneas de tendido eléctrico para reducir riesgos durante las nevadas y llegar al verano con esas tareas terminadas.

Rodríguez también destacó la capacidad actual de respuesta frente al fuego. “Estamos hablando que hoy el parque tiene 42 combatientes de incendio. Y te diría que es una cifra que yo no había visto antes. Es muy bueno el número”, afirmó.

A esa dotación se suman 40 guardaparques. “Entre los dos sectores, vos tenés 80 personas que manejan los incendios”, explicó. Además, el Parque cuenta con el apoyo del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y refuerzos del Servicio Nacional durante la temporada.

Uno de los principales desafíos está en los sectores alejados de los accesos vehiculares. Según Rodríguez, la dificultad para llegar rápidamente al lugar del incendio puede demorar el ataque inicial, por lo que se analizan nuevas estrategias.

“Estamos hablando de tiempos mucho más rápidos, que es llegar con el helicóptero al lugar y bajar a la gente en el lugar de incendio a través de técnicas como el rapel”, explicó.

Para implementar este sistema será necesario entrenar tanto a combatientes como a pilotos. “Son procesos que esperamos tener por lo menos un ataque inicial, ya con cuadrillas formadas, en técnicas mucho más rápidas”, sostuvo Rodríguez.

El objetivo es que este nuevo esquema pueda comenzar a implementarse durante la próxima temporada. “Si Dios quiere, lo estamos esperando. Estamos en agosto, estamos a tiempo todavía”, concluyó.

R.G