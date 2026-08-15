Torres y Taccetta inauguraron una obra esperada durante 14 años que permitirá llevar gas a más de 70 familias de Esquel

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, inauguró este sábado, junto al intendente de Esquel, Matías Taccetta, la obra de gas del barrio Los Cóndores, esperada durante 14 años y cuya puesta en funcionamiento permitirá que 72 familias del sector puedan finalmente acceder al servicio de gas natural.

La habilitación se concretó con el tradicional encendido de la antorcha y representa un nuevo avance en la ampliación de los servicios esenciales para los vecinos de la ciudad cordillerana. Además, la nueva infraestructura permitirá habilitar potencialmente el servicio para más de 400 lotes.

De la actividad participaron también el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; el diputado provincial Daniel Hollmann; funcionarios del Gabinete municipal; concejales; y representantes de Camuzzi Gas del Sur y de la empresa CR Construcciones.

Torres: “Es un acto de justicia”

Durante la inauguración, Torres destacó la importancia de concretar una infraestructura que permaneció pendiente durante más de una década y sostuvo que garantizar el acceso a los servicios básicos es una prioridad para el Gobierno Provincial.

“En una provincia como la nuestra, que ha generado tanta riqueza durante tantos años, esta es una de las obras más importantes porque es un acto de justicia. Hace 14 años que se viene prometiendo y quedó trunca por desidia y por distintas cuestiones. Quiero felicitar a Matías, porque da gusto trabajar con municipios que trabajan de manera ágil, transparente y con responsabilidad, donde la palabra se cumple”, expresó el mandatario.

El Gobernador explicó, además, que la posibilidad de avanzar con nuevas conexiones domiciliarias en Esquel fue posible gracias a las obras estructurales realizadas previamente sobre el sistema de transporte de gas de toda la región.

“Esta obra tampoco se iba a poder hacer si no teníamos las plantas compresoras del sur de nuestra provincia funcionando. Si no se empalmaba el Gasoducto Cordillerano con el San Martín y si Chubut, Río Negro y Neuquén no nos poníamos de acuerdo para financiar esas obras, hoy más de 12 mil familias no podrían tener gas”, remarcó.

“Gracias a esa obra, hoy 72 familias tienen la posibilidad de conectarse al gas y más de 400 lotes potencialmente también van a poder hacerlo. Vamos a seguir trabajando a lo largo y ancho de la provincia, hasta el lugar más alejado, para llevar el gas donde tiene que llegar: a cada familia chubutense”, aseguró Torres.

Finalmente, el mandatario se dirigió a los vecinos que aguardaron durante años la finalización del proyecto. “Esperaron 14 años, pero hoy estamos acá celebrando que esta obra sea una realidad y que puedan tener gas como corresponde”, afirmó.

Taccetta: “Una obra que va a quedar en la historia”

Por su parte, Taccetta recordó que el proyecto del barrio Los Cóndores constituía una deuda pendiente con la comunidad y destacó el trabajo conjunto entre Provincia, Municipio, empresas y vecinos para poder finalizarlo.

“Después de 14 años, con sus vaivenes, sus idas y vueltas y también con abandono por parte de la política, hoy estamos acá para inaugurar una de las obras más importantes de este año de gestión, porque le da solución a algo tan vital en este sector de la provincia como es el gas”, sostuvo.

El intendente agradeció especialmente el acompañamiento de los vecinos y del Gobierno Provincial y destacó que “no solamente es importante caminar la provincia o la ciudad, sino dejar huella y hacer historia. Creo que esta obra va a quedar en la historia y deja una huella importantísima para Esquel”.

Las obras que permitieron recuperar las conexiones

El otorgamiento de nuevas factibilidades en Esquel y otras localidades cordilleranas fue posible a partir de una inversión superior a los 50.600 millones de pesos destinada a recuperar y ampliar la capacidad del Sistema Cordillerano-Patagónico, que desde 2022 se encontraba saturado e impedía incorporar nuevos usuarios.

Las intervenciones fueron impulsadas desde 2024 por Chubut en conjunto con Río Negro y Neuquén y financiadas con recursos provinciales. Entre los trabajos centrales se encuentra la interconexión del Gasoducto Patagónico Cordillerano con el Gasoducto General San Martín, una obra prevista originalmente para 2007 que finalmente fue ejecutada 18 años después.

Asimismo, se avanzó con las plantas compresoras necesarias para mejorar la presión y ampliar la capacidad del sistema, incluyendo instalaciones en Río Senguer y Gobernador Costa, además de la Planta Compresora Holdich. Parte de estas intervenciones habían quedado paralizadas y fueron reactivadas para completar la infraestructura necesaria.

En conjunto, estas obras permitieron recuperar la capacidad del sistema y habilitar la incorporación futura de más de 12.000 nuevos usuarios en 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén. En Esquel, además, hicieron posible retomar las conexiones domiciliarias después de años de restricciones, permitiendo que cada vez más familias puedan acceder a un servicio esencial.