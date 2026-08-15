Modernizarán la Pista Municipal de Atletismo de Esquel

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, firmó el convenio para la remodelación y ampliación integral de la Pista Municipal de Atletismo de Esquel, una obra que será ejecutada de manera conjunta entre la Provincia, a través de Chubut Deportes, y el Municipio.

Acompañaron al mandatario el intendente de Esquel, Matías Taccetta; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; y el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola.

El proyecto, enmarcado en el Plan Galina, contempla la modernización integral de la pista y la incorporación de una superficie sintética de nivel competitivo, además de mejoras en sanitarios, oficinas y vestuarios. La intervención permitirá poner en valor un espacio utilizado diariamente por deportistas y atletas de la localidad cordillerana.

Durante el acto, Torres llamó a “reconocer a nuestros atletas por su rendimiento deportivo”, y destacó que, pese a entrenar “con implicancias climáticas y condiciones muy distintas a las de la Capital Federal o la provincia de Córdoba, que cuentan con pistas como las que se utilizan para competir a nivel internacional, muchos de ellos se convirtieron en representantes olímpicos que nos llenan de orgullo y nos hacen inflar el pecho cuando representan a Chubut, con la resiliencia que nos caracteriza a los patagónicos”.

En ese sentido, el mandatario sostuvo que “lo que anteriormente fue una decisión política, con la firma de este convenio pasa a ser una realidad”, y remarcó que los deportistas locales “van a tener muchas más oportunidades porque van a contar con una pista de nivel internacional para poder entrenar y alcanzar nuevos logros”.

“Pero, por sobre todo, van a tener lo más importante que nos da el deporte: un espacio que nos hermana como sociedad y que nos forma como mejores personas”, agregó.

Esquel, en el mapa del atletismo nacional e internacional

“Esta es una pista de atletismo, pero también es un lugar de encuentro para las familias y los vecinos, y lo será para todos los chubutenses cuando Esquel pueda ser sede de competencias a nivel nacional e internacional”, expresó Torres.

Asimismo, el gobernador aseguró que “la ciudad definitivamente va a estar en el mapa del atletismo de la Argentina”, y destacó que la concreción del proyecto “es un logro de todos los contribuyentes de la provincia, pero también de aquellos dirigentes deportivos que vienen trabajando desde hace tanto tiempo para que esto sea una realidad”.

Por último, Torres puso en valor “el gran trabajo que está haciendo todo el equipo de Chubut Deportes en el marco del Plan Galina, que ubica a la infraestructura deportiva en un lugar protagónico como nunca antes en la provincia”.

“Eso también es una decisión política, producto del trabajo que venimos realizando desde el primer día de la gestión y del impacto que estas obras tienen a lo largo y ancho de Chubut”, concluyó.

Por su parte, el intendente de Esquel, Matías Taccetta, destacó “el semillero de atletas con el que contamos en Esquel” y resaltó las inversiones realizadas en materia de infraestructura deportiva.

En ese marco, recordó que la localidad “fue declarada Capital Provincial del Turismo Deportivo” y señaló que “en su momento dijimos que, para crecer, teníamos que contar con más infraestructura”.

“En apenas dos años y medio, con el acompañamiento de Chubut Deportes y del gobernador, hemos emprendido grandes inversiones, muchas de ellas con el acompañamiento de los vecinos, las instituciones y los clubes de nuestra ciudad”, expresó el jefe comunal.

A su turno, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, destacó el nivel y el compromiso de los atletas chubutenses “que nos siguen representando en cada lugar al que van”, así como también el crecimiento de “las generaciones más jóvenes, que son el futuro”.

“El sueño de Esquel de tener su propia pista moderna de atletismo es posible gracias a un trabajo conjunto con el intendente Matías Taccetta y nuestro gobernador. Cuando discutimos políticas deportivas también hablamos de obras, y estas obras trascienden a las gestiones”, expresó Reyes.

Asimismo, señaló que “sirven para el crecimiento y el desarrollo de nuestros jóvenes” y consideró que la concreción del proyecto representa “un hecho histórico para la ciudad de Esquel y también para Chubut”.

“En toda la Patagonia actualmente hay solamente dos pistas de estas características, la de Neuquén y la de Comodoro Rivadavia, y en Chubut habrá dos más. Por eso no tengo dudas de que esta gestión provincial va a pasar a la historia en materia de infraestructura deportiva”, concluyó.

Modernización integral de la infraestructura deportiva

El convenio rubricado entre el gobernador, el presidente de Chubut Deportes y el intendente de Esquel se enmarca en el trabajo conjunto que llevan adelante la Provincia y el Municipio para ejecutar la remodelación y ampliación de la actual Pista Municipal de Atletismo.

La intervención contempla una modernización integral del espacio, con mejoras funcionales, técnicas y de seguridad, y tiene como objetivo brindar mejores condiciones para el entrenamiento y desarrollo de los atletas, además de posibilitar la realización de competencias de mayor jerarquía.

La iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por el Gobierno del Chubut para promover el deporte y fortalecer la infraestructura destinada a su desarrollo, mediante un trabajo articulado con los municipios y las distintas instituciones que integran el sistema deportivo provincial.

Atletas presentes

De la firma del convenio participaron integrantes de la Escuela Municipal de Atletismo Awkache, referentes del atletismo local y representantes de la Escuela de Atletismo del Club Independiente Deportivo Esquel, junto a la profesora Adriana Garzón.

También estuvieron presentes destacados atletas chubutenses como Olivia Conesa, récord nacional U18 de los 100 metros llanos con 11,69 segundos e integrante de la Selección Argentina durante 2026; Ninba Lauren, subcampeona argentina; Joaquín Arbe; Eulalio “Coco” Muñoz; y Marcela Del Val, destacada atleta desde las categorías infantiles y protagonista de numerosas competencias y logros deportivos.