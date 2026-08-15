Torres marcó que a quienes acompañen su gestión "no le vamos a pedir afiliación"

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, estuvo en Esquel y se refirió a una posible confluencia electoral entre La Libertad Avanza y el PRO, y su alcance en la gestión provincial.

El gobernador planteó que según su parecer, cualquier acuerdo político debe basarse en una "agenda de desarrollo". Torres destacó que en Chubut ya funciona un frente amplio y heterogéneo. "Nosotros acá tenemos un frente muy amplio. De hecho el Secretario de Infraestructura viene del peronismo, Milton Reyes viene del radicalismo. Tenemos dirigentes del PRO, tenemos dirigentes también que son libertarios", enumeró.

Para el gobernador, el eje que une a su equipo es la gestión. "Tenemos un frente que justamente lo que discutimos es una agenda de desarrollo. Y esa agenda es la que nos aglutina como frente político. Y eso para mí tiene que darse en cualquier acuerdo político: no discutir nombres", afirmó.

En ese sentido, criticó las discusiones partidarias centradas en dirigentes nacionales: "Este es de Cristina, este de Alberto, este del otro. Esas son pavadas que se discuten muchas veces en contextos electorales, que nosotros no vamos a perder un minuto discutiendo nombres propios. Vamos a discutir lo importante".

Torres definió además los requisitos para sumar voluntades: "El que tenga ganas de sumar para el desarrollo de Esquel, para el desarrollo de la provincia, no le vamos a pedir afiliación. Le vamos a pedir que sea consecuente con lo que nosotros creemos: como la defensa de lo nuestro, defender nuestros recursos. Y Chubut antes que cualquier otra cosa".

El mandatario proyectó que su espacio, Despierta Chubut, "va a seguir creciendo y va a ser un frente que va a llegar para quedarse", sustentado en "el sentimiento, el orgullo chubutense y el arraigo de defender lo nuestro", más allá de los liderazgos individuales. "Eso se sostiene en el tiempo, más allá de Nacho Torres o el que venga después", señaló.

Sobre los tiempos electorales, fue cauto: "Son discusiones que se tienen que dar en este marco, pero eventualmente se harán cuando corresponda. Todavía falta mucho. De hecho este no es un año electoral". Y cerró poniendo el foco en la gestión: "Ahora hay que dedicarse a lo importante. Lo importante es esto: que el esfuerzo de los contribuyentes se vea reflejado en cosas reales, tangibles... Cuando la plata no se afana, alcanza para hacer estas cosas. Eso es lo importante para discutir en este momento. El resto se va a discutir en las urnas".

Torres concluyó que otro tipo de definiciones, se verán "más adelante, cuando llegue el momento de definirlo, según el plazo electoral, si hay Paso o no hay Paso, que eso se va a ver el año que viene".

SL