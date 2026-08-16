Todo sobre la Feria de la Madera de la Patagonia que se realizará en Esquel

La ciudad de Esquel recibirá los días 11 y 12 de septiembre una nueva edición de la Feria de la Madera de la Patagonia, que se desarrollará en las instalaciones de la Sociedad Rural local con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Chubut. El encuentro reunirá a empresas, profesionales, instituciones, estudiantes y productores del sector foresto-industrial para exponer avances, tecnología y valor agregado en la transformación del recurso forestal.

Uno de los atractivos principales de la programación será la quinta edición del Concurso Andino Patagónico de Productos de Madera, un certamen orientado a artesanos, carpinteros, luthieres, diseñadores y constructores de la región.

El certamen se divide en tres categorías principales. La primera contempla trabajos artísticos, artículos decorativos, utensilios, juguetes e instrumentos musicales. La segunda abarca muebles en general, mientras que la tercera está enfocada en proyectos de construcción con madera.

La inscripción para participar del concurso estará habilitada hasta el 3 de septiembre. Quienes deseen presentar proyectos o productos dentro de las categorías contempladas pueden completar su registro antes de esa fecha. En los próximos días la organización difundirá la agenda completa con las disertaciones, muestras y actividades previstas para las dos jornadas.

EBW