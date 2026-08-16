Esquel festeja el Día de las Infancias: recorridos y horarios de los colectivos gratuitos

Con el objetivo de garantizar que las familias de todos los barrios de Esquel puedan sumarse a los festejos por el Día de las Infancias, la Municipalidad puso en marcha un esquema especial de transporte urbano gratuito para este domingo 16 de agosto.

La medida busca facilitar el traslado directo hacia el Gimnasio Municipal, donde durante toda la tarde se desarrollan actividades recreativas, espectáculos en vivo, sorteos, chocolates, torta y entretenimientos pensados para los más chicos.

Para cubrir los distintos sectores de la ciudad, los colectivos realizan dos trayectos principales con horarios fijados para el inicio de la jornada festiva.

El primer servicio parte a las 14 horas desde el barrio Valle Chico, pasa cerca de las 14:10 por el barrio Badén y completa su trayecto en el Gimnasio Municipal alrededor de las 14:20 horas.

La segunda alternativa sale a las 14 horas desde la intersección de Don Bosco y Fontana. En su recorrido pasa por Don Bosco y Pasteur a las 14:05, continúa por Ameghino y Molinari a las 14:10, alcanza Ameghino y 25 de Mayo a las 14:12 y pasa por Sarmiento y Almafuerte a las 14:15, para arribar al Gimnasio Municipal a las 14:25 horas.

La convocatoria permanece abierta a todos los vecinos que deseen utilizar el transporte público sin costo y compartir una tarde de festejo comunitario en el predio deportivo de la ciudad.

EBW