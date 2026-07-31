Una menor, ropa de nena y juguetes sexuales, lo que compromete a un argentino detenido en Paraguay

La Fiscalía y la Policía Nacional de Paraguay allanaron este miércoles una vivienda en San Bernardino, Cordillera, alquilada por Ariel Fernando Morán, de 56 años, de nacionalidad argentina, quien fue detenido e imputado por el supuesto rapto de una adolescente de 17 años.

En la vivienda fueron incautados varios aparatos celulares, jeringas y medicamentos controlados, como somníferos y tranquilizantes, equipos informáticos, cámaras filmadoras, trípode, iluminación que apuntaba a la cama de la habitación principal, que sería un estudio de grabación, además de chips, juguetes sexuales y otros elementos.

El comisario Juan Pereira, director del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional paraguaya, informó en la tarde de este miércoles que en la vivienda allanada se encontraba una mujer mayor de edad y su situación dependerá del Ministerio Público. No obstante, mencionó que lo más probable es que sea trasladada para una contención y averiguaciones.

“Se encontraba bastante asustada al momento del ingreso. Habla poco español porque es una ciudadana extranjera, presumiblemente rusa, eso es a corroborar, entonces se dificulta un poquito la conversación”, expresó.

El jefe policial mencionó que no pueden decir que estaba privada de su libertad porque tenía contactos con algunas personas. “No parece que esté privada de su libertad”, añadió. La mujer no está en carácter de aprehendida y se le notó bastante asustada, indicó el uniformado.

En la noche del lunes, agentes policiales rescataron a una adolescente de 17 años que aparentemente fue raptada por Ariel Fernando Morán el viernes en el predio de la Expo en Mariano Roque Alonso.

La joven fue localizada en el interior de una camioneta que estaba al mando de Morán. Cuando inspeccionaron el vehículo, los agentes hallaron 2,3 gramos de cocaína, un oso de peluche de tamaño grande, prendas de vestir entre otras evidencias. La adolescente es oriunda de Santaní, Departamento de San Pedro, llegó a la ciudad para visitar la Expo con un grupo de amigas. El ciudadano argentino está imputado por violación de la patria potestad y coacción grave. No se descarta trata de personas.