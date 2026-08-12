El trabajo de Duke: cuatro patas, entrenamiento y un olfato al servicio de Bomberos

Duke tiene cuatro patas, un olfato extraordinario y una tarea que requiere mucho más que buenas condiciones naturales: años de entrenamiento, disciplina y un vínculo permanente con su guía.

El integrante de Bomberos Voluntarios de Trelew participó durante la mañana del martes en la investigación de un incendio ocurrido en Puerto Madryn. Allí puso en práctica su especialidad: la detección de acelerantes.

Su trabajo forma parte de una tarea más amplia en la que los perros entrenados se convierten en una herramienta fundamental para los equipos de emergencia. Su capacidad olfativa permite colaborar en procedimientos que requieren precisión y experiencia.

Pero detrás de cada operativo también hay horas de preparación. Desde la Jefatura del Cuerpo Activo destacaron que cada búsqueda y cada intervención son el resultado de un entrenamiento constante y de la coordinación entre el animal y su guía.

Duke ya participó en distintas investigaciones realizadas en la provincia y continúa sumando experiencia en una especialidad que pone sus capacidades al servicio de la comunidad.

Desde Bomberos Voluntarios de Trelew también reconocieron el compromiso de quienes trabajan junto a los canes y destacaron el vínculo que se construye durante el entrenamiento.

“Duke y su guía nos recuerdan que el servicio también se construye con cuatro patas, mucho entrenamiento y un enorme corazón”, expresaron desde la institución en sus redes sociales.





A.M.D