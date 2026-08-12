-4°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 12 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 provinciales Incendio vivienda
12 de Agosto de 2026
provinciales |
Por Redacción Red43

El trabajo de Duke: cuatro patas, entrenamiento y un olfato al servicio de Bomberos

Los canes de trabajo cumplen un rol fundamental en distintas tareas de bomberos y policias. Duke, especializado en detectar acelerantes, participó junto a su guía en la investigación de un incendio ocurrido en Puerto Madryn.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Duke tiene cuatro patas, un olfato extraordinario y una tarea que requiere mucho más que buenas condiciones naturales: años de entrenamiento, disciplina y un vínculo permanente con su guía.

 

El integrante de Bomberos Voluntarios de Trelew participó durante la mañana del martes en la investigación de un incendio ocurrido en Puerto Madryn. Allí puso en práctica su especialidad: la detección de acelerantes.

 

Su trabajo forma parte de una tarea más amplia en la que los perros entrenados se convierten en una herramienta fundamental para los equipos de emergencia. Su capacidad olfativa permite colaborar en procedimientos que requieren precisión y experiencia.

 

Pero detrás de cada operativo también hay horas de preparación. Desde la Jefatura del Cuerpo Activo destacaron que cada búsqueda y cada intervención son el resultado de un entrenamiento constante y de la coordinación entre el animal y su guía.

 

Duke ya participó en distintas investigaciones realizadas en la provincia y continúa sumando experiencia en una especialidad que pone sus capacidades al servicio de la comunidad.

 

Desde Bomberos Voluntarios de Trelew también reconocieron el compromiso de quienes trabajan junto a los canes y destacaron el vínculo que se construye durante el entrenamiento.

 

“Duke y su guía nos recuerdan que el servicio también se construye con cuatro patas, mucho entrenamiento y un enorme corazón”, expresaron desde la institución en sus redes sociales.


A.M.D

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Cómo no voy a llegar: trabajadores cruzan la ruta congelada en el camino a La Hoya
2
 Chubut: Hallaron el cuerpo de un joven de 25 años
3
 Todos por Leo: organizan una peña solidaria para ayudar a su familia
4
 María Ofelia Arias QEPD
5
 Nevadas fuertes en Chubut: cuatro departamentos están bajo alerta amarilla
1
 Todo listo para la Fiesta Nacional de la Nieve: Cuatro días con grandes artistas y la tradicional Bajada de Antorchas
2
 Futsal internacional en Esquel: la ciudad será sede de un histórico Panamericano
3
 Embargaron el departamento donde vive Cristina Kirchner: qué decidió la Justicia y por qué impacta en la causa Vialidad
4
 Entre nieve y nubes: el aterrizaje del vuelo Aeroparque-Esquel
5
 Policías de la PSA aprenderán hebreo antes de la llegada de los vuelos a Tel Aviv
Provinciales
provinciales |
Por Red43 -
provinciales |
Por Red43 -
Provinciales
provinciales |
Por Red43 -
provinciales |
Por Red43 -
Provinciales
provinciales |
Por Red43 -
provinciales |
Por Red43 -