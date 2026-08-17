Frío y precipitaciones en Esquel para el cierre del fin de semana largo

Para este lunes feriado en Esquel, las condiciones meteorológicas estarán marcadas por el frío invernal y la presencia de lluvias y nevadas. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presentará con temperaturas muy bajas y nubosidad en toda la zona cordillerana.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, la mínima rondará entre los -2°C y 0°C, con probabilidad de heladas y precipitaciones en forma de aguanieve o nieve en las zonas altas. Las heladas de la mañana generarán bancos de niebla y baja visibilidad en algunos sectores.

A lo largo de la tarde, la temperatura máxima alcanzará un techo estimado de entre 4°C y 6°C. El cielo continuará mayormente cubierto, con pasajes de lluvias breves y lloviznas intermitentes.

El viento soplará leve a moderado del sector sur y sudoeste, con velocidades que rondarán entre los 13 y 22 km/h. Hacia la noche, el clima mantendrá la marcada presencia de frío, con valores térmicos que volverán a ubicarse cerca de los 0°C, por lo que se recomienda tomar precauciones al circular debido a la posible formación de hielo en la calzada.

EBW