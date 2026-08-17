Por qué es feriado hoy lunes 17 de agosto y qué se conmemora en Argentina

Cada 17 de agosto, la Argentina rinde homenaje al General José de San Martín en el aniversario de su Paso a la Inmortalidad, ocurrido en 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. La fecha invita a recordar al estratega militar y político que lideró las campañas de independencia de Argentina, Chile y Perú, dejando una impronta imborrable en la historia sudamericana a través del Cruce de los Andes y sus máximas sobre el deber, la soberanía y la unidad.

En las distintas localidades de Chubut, la conmemoración se refleja tanto en los actos institucionales y escolares realizados en la antesala del fin de semana, como en el desarrollo de esta última jornada del período de descanso. La figura del Padre de la Patria permanece presente en plazas, escuelas y espacios públicos que llevan su nombre a lo largo del territorio provincial, destacando su austeridad y compromiso cívico como valores de referencia actual.

Al tratarse de la jornada de cierre del fin de semana largo de tres días, las actividades se desarrollan bajo las pautas normativas de un feriado nacional. El comercio privado opera de manera optativa, el transporte de pasajeros funciona con frecuencias reducidas de día domingo y la administración pública mantiene esquemas de guardias mínimas en áreas esenciales y de salud.

A partir de este martes, las escuelas, los bancos, los comercios y las dependencias estatales de toda la provincia retomarán sus actividades y horarios habituales, concluyendo el marco conmemorativo y el movimiento turístico generado durante estas tres jornadas.