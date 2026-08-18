Se ganaron la confianza de un jubilado y le robaron todo lo que acababa de cobrar

Un jubilado de El Maitén fue víctima de un engaño el pasado 14 de agosto, luego de retirar su haber mensual del banco. Dos personas se acercaron con la excusa de vender carne y pertenecer a una institución religiosa que ayudaba a adultos mayores. Días después, la Fiscalía y la División Policial de Investigaciones (DPI) lograron identificar al presunto autor y recuperar la totalidad del dinero sustraído.

Según la investigación, los sospechosos ofrecieron llevar al hombre hasta su vivienda después de encontrarlo al salir de hacer compras. Una vez allí, le propusieron ayudarlo a gestionar un préstamo personal.

En medio de la maniobra, mientras el jubilado buscaba documentación, uno de los involucrados habría tomado de su mochila el efectivo que acababa de retirar del banco, una suma cercana a los $500.000.

Cómo fue el engaño

Después de sustraer el dinero, el hombre acompañó al jubilado hasta una sucursal del Banco del Chubut. Allí ingresaron juntos con la supuesta intención de realizar el trámite para obtener un préstamo.

El sospechoso dejó a la víctima sentada en el hall y se dirigió hacia el sector de cajas. Poco después regresó y le dijo que el crédito no podía ser otorgado debido a su edad.

Luego, ambos volvieron a la vivienda del jubilado. Antes de retirarse, los ocupantes de la camioneta le entregaron una bolsa transparente con un trozo de carne, en línea con la historia que habían utilizado para ganarse su confianza.

Fue recién al regresar a su casa cuando la víctima advirtió que el dinero ya no estaba en su mochila y dio aviso a la Policía.

Las cámaras permitieron seguir el recorrido

La investigación estuvo a cargo del fiscal Nicolás Vasiliev, con intervención de la DPI. El análisis de las cámaras de seguridad de la entidad bancaria permitió reconstruir el recorrido realizado por la camioneta y establecer la secuencia de los movimientos.

Las imágenes también permitieron identificar el rostro del principal sospechoso. De acuerdo con la información aportada por la investigación, se trataría de un hombre que ya contaría con antecedentes por hechos similares contra jubilados.

A las imágenes se sumaron testimonios de empleados del banco y familiares de la víctima, quienes aportaron información sobre las características del sospechoso y del vehículo utilizado.

Con esos elementos, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento al juez de turno para ingresar a un domicilio ubicado en El Bolsón, donde había sido localizado el vehículo.

Recuperaron el dinero y secuestraron elementos

Durante el procedimiento se logró recuperar la totalidad del dinero sustraído al jubilado. También fueron secuestradas prendas de vestir que estarían vinculadas con el hecho y teléfonos celulares que serán analizados para intentar establecer la participación de una mujer que habría actuado como cómplice. El principal sospechoso quedó imputado provisoriamente por los delitos de hurto y tentativa de estafa.

La investigación continúa para determinar el grado de participación de las demás personas involucradas y establecer si existen otros hechos relacionados con la misma modalidad.

O.P.