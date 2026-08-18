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Por Redacción Red43

Esquel: Rompió el vidrio de un local durante una fiesta

El hecho ocurrió durante el fin de semana largo, en un concurrido local nocturno. Los detalles.
Por Redacción Red43

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La comisario Carolina Pauli, de la Unidad Regional Esquel, detalló un hecho de daño ocurrido en la madrugada del domingo en jurisdicción de la Comisaría Primera.

 

Todo comenzó a las 3:40 horas: "el personal que se encontraba allí cubriendo la zona de una confitería que se ubica cerca de lo que es la Avenida Fontana en el Club San Martín, en la parte inferior". Según el informe policial, un hombre provocó daños en el lugar. "Allí el personal policial informa de que un sujeto masculino pasando por el sector provocó el daño de un vidrio del local, da las características, los móviles policiales logran dar con este sujeto a escasos dos cuadras del lugar", indicó Pauli.

 

El individuo fue demorado en la vía pública y trasladado a la dependencia. "Es detenido, aprendido y trasladado a la comisaría en averiguación del delito de daño. Es informado al Ministerio Público Fiscal y quedó detenido a espera de audiencia", precisó.

 

La audiencia se realizó en la mañana del lunes. "Que se llevó adelante el día lunes en la mañana, recuperando la libertad y quedando supeditado a la causa que se va a labrar en su contra", concluyó la comisario.El hecho quedó en investigación en el marco de una causa por daño.

 

SL

 

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