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18 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Cómo iniciar tu huerta familiar en Esquel: taller gratuito e intercambio de semillas

Próximamente en este agosto se realizará la 38° edición del clásico encuentro huertero en la Asociación Española. Habrá talleres, intercambio de producciones, charlas y música en vivo para la comunidad. 
Por Redacción Red43

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El sábado 22 de agosto se llevará a cabo el 38° Encuentro de Intercambio de Semillas, Plantines y Árboles en la sede de la Asociación Española de Esquel, ubicada en Rivadavia 726. La actividad, abierta y gratuita a toda la comunidad, es convocada por el Grupo Lahuen de la Red Jarrilla de plantas saludables de la Patagonia, en el marco del mes de la Pachamama y con la intención de dar inicio a la temporada de huerta 2026/27.

 

 

La jornada comenzará a las 14:30 con un taller práctico de elaboración de plantines, armado de almácigos y preparación de sustratos, donde se compartirán recomendaciones para la siembra. A partir de las 15:30 continuará con la presentación y charla junto a grupos invitados vinculados con la naturaleza, las artes y la música.

 

 

 

El momento central del intercambio se desarrollará desde las 17:00. Se solicita que las semillas se presenten limpias e identificadas, y que los plantines o árboles tengan las raíces protegidas. Quienes no dispongan de semillas o plantas podrán sumarse aportando alguna elaboración propia, como alimentos, preparados herbarios, artesanías o compost. El encuentro incluirá además música en vivo y la posibilidad de colaborar voluntariamente con elementos de limpieza o un aporte económico para retribuir el uso del espacio. Para más información, se habilitaron los contactos telefónicos 2945-638510 y 465460. 

 

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