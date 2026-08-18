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18 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Educación lanza una propuesta en toda la provincia para fortalecer el vínculo entre escuelas y familias

El Ministerio de Educación de Chubut lanzó la propuesta pedagógica que se extenderá hasta el 30 de septiembre en escuelas de la provincia para fortalecer el trabajo conjunto con las familias. 
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, puso en marcha la Jornada Pedagógica denominada La Escuela y la Familia como Aliados: Un día sin escuela es un día sin aprendizaje. La iniciativa se desarrollará desde este martes 18 de agosto hasta el 30 de septiembre en instituciones de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de toda la provincia.

 

El objetivo principal de la propuesta es fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones educativas, los entornos familiares y la comunidad para acompañar el desarrollo escolar de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. La actividad parte de la premisa de que garantizar el derecho a la educación requiere del compromiso compartido de todos los sectores involucrados. En ese sentido, se impulsarán espacios de reflexión, producción y participación para abordar temáticas como la convivencia, la asistencia a clases y la construcción de entornos educativos inclusivos y seguros.

 

La jornada contempla tres ejes temáticos diferenciados según el nivel y la modalidad. Para la Educación Inicial y los primeros grados de Primaria, de primero a cuarto grado, el foco estará en la asistencia escolar como derecho y obligación, promoviendo el valor de la escuela como espacio de aprendizaje y desarrollo integral.

 

 

 

En quinto y sexto grado, la temática central será la prevención y el abordaje del acoso escolar. Las actividades buscarán identificar las distintas formas de violencia entre pares, diferenciar el acoso de los conflictos cotidianos, fomentar el respeto, la convivencia y el uso responsable de las herramientas digitales, además de trabajar sobre el rol de los observadores activos y los acuerdos de buen trato.

 

En la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, las dinámicas abordarán la violencia en los vínculos desde una perspectiva de derechos, con información sobre el marco legal vigente y herramientas para la identificación, prevención y abordaje de estas situaciones.

 

Cada establecimiento educativo podrá adaptar las actividades a su realidad territorial mediante el trabajo de sus equipos directivos, supervisores y docentes. La jornada se diseñó con un formato flexible, integrado a la planificación pedagógica y articulado con los contenidos curriculares.

 

 

 

Como cierre de la propuesta, las escuelas compartirán las producciones elaboradas con las familias y la comunidad a través de muestras, videos, podcasts, folletos o representaciones teatrales, con el fin de visibilizar el trabajo realizado y consolidar el vínculo de las instituciones con su entorno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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