Educación lanza una propuesta en toda la provincia para fortalecer el vínculo entre escuelas y familias

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, puso en marcha la Jornada Pedagógica denominada La Escuela y la Familia como Aliados: Un día sin escuela es un día sin aprendizaje. La iniciativa se desarrollará desde este martes 18 de agosto hasta el 30 de septiembre en instituciones de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de toda la provincia.

El objetivo principal de la propuesta es fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones educativas, los entornos familiares y la comunidad para acompañar el desarrollo escolar de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. La actividad parte de la premisa de que garantizar el derecho a la educación requiere del compromiso compartido de todos los sectores involucrados. En ese sentido, se impulsarán espacios de reflexión, producción y participación para abordar temáticas como la convivencia, la asistencia a clases y la construcción de entornos educativos inclusivos y seguros.

La jornada contempla tres ejes temáticos diferenciados según el nivel y la modalidad. Para la Educación Inicial y los primeros grados de Primaria, de primero a cuarto grado, el foco estará en la asistencia escolar como derecho y obligación, promoviendo el valor de la escuela como espacio de aprendizaje y desarrollo integral.

En quinto y sexto grado, la temática central será la prevención y el abordaje del acoso escolar. Las actividades buscarán identificar las distintas formas de violencia entre pares, diferenciar el acoso de los conflictos cotidianos, fomentar el respeto, la convivencia y el uso responsable de las herramientas digitales, además de trabajar sobre el rol de los observadores activos y los acuerdos de buen trato.

En la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, las dinámicas abordarán la violencia en los vínculos desde una perspectiva de derechos, con información sobre el marco legal vigente y herramientas para la identificación, prevención y abordaje de estas situaciones.

Cada establecimiento educativo podrá adaptar las actividades a su realidad territorial mediante el trabajo de sus equipos directivos, supervisores y docentes. La jornada se diseñó con un formato flexible, integrado a la planificación pedagógica y articulado con los contenidos curriculares.

Como cierre de la propuesta, las escuelas compartirán las producciones elaboradas con las familias y la comunidad a través de muestras, videos, podcasts, folletos o representaciones teatrales, con el fin de visibilizar el trabajo realizado y consolidar el vínculo de las instituciones con su entorno.

EBW