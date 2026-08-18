Detuvieron al ex-asesor de Milei por un ataque a balazos contra su expareja

Fernando Cerimedo, consultor político argentino y exasesor de Javier Milei, fue detenido este martes en Bolivia mientras intentaba abordar un vuelo con destino a la Argentina. La aprehensión se produjo horas después de un ataque a balazos contra la abogada y activista Nadia Beller, señalada por medios bolivianos como su expareja.

Cerimedo fue interceptado en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC). La Policía boliviana investiga su posible vinculación con el ataque y, según las primeras hipótesis, busca determinar si tuvo participación en la planificación de la agresión.

Un ataque ejecutado por dos hombres

El hecho ocurrió durante la noche del lunes en un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Beller fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en motocicleta y que, según las imágenes difundidas sobre el caso, aparentaban ser repartidores.

La mujer recibió tres impactos de bala y fue trasladada a un centro médico, donde permanece internada. Su estado fue informado como reservado por distintos medios que siguen la investigación.

Tras el ataque, la Policía inició una investigación que derivó pocas horas después en la detención de Cerimedo cuando se encontraba en el aeropuerto y se disponía a abandonar Bolivia. Hasta el momento, las autoridades continúan determinando qué grado de participación pudo haber tenido en el hecho.

¿Quién es Fernando Cerimedo?

Cerimedo es consultor político, publicista y estratega digital. Durante la campaña presidencial de 2023 trabajó junto al espacio de Javier Milei y tuvo un rol destacado en la estrategia de comunicación digital de La Libertad Avanza.

También es cofundador de La Derecha Diario y desarrolló campañas y estrategias de comunicación política para dirigentes de distintos países de la región.

Su trayectoria lo llevó a trabajar además con sectores vinculados a Jair Bolsonaro en Brasil y, más recientemente, a desempeñarse como asesor del gobierno boliviano.

Una trayectoria marcada por la política y las controversias

La actividad de Cerimedo en el ámbito político regional estuvo acompañada por distintas controversias e investigaciones.

En Brasil fue investigado en una causa vinculada a la difusión de contenidos que cuestionaban el sistema electoral después de las elecciones presidenciales de 2022. En Argentina, durante 2025 declaró en una investigación relacionada con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Además, registra una condena dictada en 2016 por la Justicia de Mar del Plata por estafa y defraudación, relacionada con la venta de un mismo departamento a dos compradores. La pena fue de dos años y seis meses de prisión en suspenso.

La investigación recién comienza

La detención de Cerimedo se produjo en un contexto en el que la Policía boliviana busca reconstruir el ataque contra Beller y establecer quiénes participaron de su planificación y ejecución.

El comandante de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, señaló que se manejan distintas hipótesis y mencionó entre ellas un posible conflicto de carácter sentimental entre Beller y Cerimedo.

Por ahora, Cerimedo permanece bajo investigación y no existe una condena en su contra por el ataque. La Justicia boliviana deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar si existen elementos suficientes que permitan atribuirle responsabilidad penal.

Mientras tanto, Nadia Beller continúa internada luego de haber recibido tres disparos en el violento ataque ocurrido en Santa Cruz de la Sierra.

A.M.D