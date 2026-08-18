“Esquel se merece una pista de atletismo como la gente”: Marcela Del Val y la obra que cambia la formación de atletas locales

La firma del acuerdo para la construcción de una pista de atletismo de tartán en Esquel representa un paso esperado durante años por atletas, entrenadores y referentes de la disciplina. La iniciativa contempla la instalación de una superficie sintética específica para atletismo, además de sanitarios, oficinas y vestuarios, con el objetivo de conformar un espacio integral para la práctica deportiva.

Pero, ¿qué es exactamente el tartán y por qué es tan importante para los atletas?

El tartán es una superficie sintética diseñada específicamente para la práctica del atletismo. A diferencia de una superficie dura, como el cemento o el asfalto, ofrece cierto nivel de amortiguación y elasticidad, lo que permite reducir el impacto que reciben las piernas y las articulaciones durante actividades como correr, saltar o realizar trabajos de velocidad.

Para los atletas, contar con una pista de estas características también significa poder entrenar en condiciones más similares a las que encontrarán en competencias oficiales. La superficie permite trabajar distintas disciplinas del atletismo con mayor especificidad y utilizar el calzado correspondiente para cada entrenamiento.

En Esquel, uno de los puntos que más se destaca es el beneficio que tendrá para los atletas más jóvenes. Muchos de ellos se encuentran en etapa de crecimiento y realizan entrenamientos frecuentes sobre superficies que no fueron diseñadas específicamente para esta disciplina.

Una gestión que nació desde la experiencia

Marcela Del Val fue una de las personas que impulsó durante años la llegada de una pista de estas características a la ciudad. Su vínculo con el proyecto también está relacionado con su propia experiencia como atleta.

“Fue algo esperado ya desde hace mucho tiempo. Yo fui atleta de esta ciudad desde muy chiquita”, contó Del Val, quien recordó que durante su infancia compitió en Esquel y la región antes de continuar su trayectoria deportiva en Venezuela.

Allí tuvo la posibilidad de entrenar sobre una pista de tartán y conocer de primera mano las diferencias que representa contar con una superficie específica para atletismo.

“Conozco, sé lo que significa, lo que representa a nivel físico, a nivel todo”, explicó. Esa experiencia fue uno de los motivos que la llevó, después de regresar a Esquel, a plantear la necesidad de contar con una pista de atletismo.

A partir de allí comenzó un proceso de gestiones junto a profesores y referentes de la disciplina. Del Val recordó a entrenadores con los que compartió parte de su trayectoria, entre ellos Maciel, Cachano Barría y Víctor Álvarez, además de mencionar a Rodrigo Peláez, vinculado actualmente al trabajo con atletas olímpicos de la ciudad.

“Dije: no, tiene que venir una pista de atletismo. Así que ahí nos pusimos en marcha”, relató.

El camino incluyó distintas acciones para visibilizar el pedido, entre ellas un abrazo simbólico a la pista, la presentación de cartas y la recolección de firmas. Posteriormente, desde la gestión anterior le solicitaron formalizar el proyecto y reunir los fundamentos que explicaran por qué Esquel necesitaba una pista de estas características.

Uno de esos argumentos fue justamente el importante semillero de atletas que existe en la ciudad y la región.

“Nos merecemos, Esquel se merece una pista de atletismo como la gente”, sostuvo Del Val, en referencia al atletismo local y a los deportistas que vienen desarrollándose en la disciplina.

Para la impulsora del proyecto, uno de los cambios más importantes estará en las condiciones en las que podrán entrenar los chicos.

“Van a empezar a entrenar con el zapato que corresponde”, destacó, y explicó que trabajar sobre superficies demasiado duras puede generar consecuencias físicas, especialmente durante las etapas de crecimiento.

La nueva pista permitirá contar con una superficie más adecuada para los entrenamientos y, al mismo tiempo, acercará a los atletas a las condiciones que encuentran en competencias de mayor nivel.

El proyecto también contempla una mirada que excede la práctica cotidiana del atletismo. Según explicó Del Val, dentro de la iniciativa se incluyeron antecedentes históricos de los atletas que representaron a Esquel, aspectos vinculados a la salud y fundamentos relacionados con el impacto turístico que puede generar contar con una infraestructura de estas características.

Una pista de atletismo en condiciones adecuadas también puede permitir que la ciudad sea sede de competencias y reciba deportistas de otras localidades y regiones. Para Esquel, esto significaría movimiento para distintos sectores vinculados al turismo y una oportunidad para mostrar la ciudad a quienes lleguen para participar de los eventos.

“Trae gente de afuera, la zona se conoce más y es un atractivo hermoso para nuestra ciudad, que es hermosa”, señaló Del Val.

La firma del acuerdo marca así un nuevo capítulo para una iniciativa que comenzó con un pedido de atletas y referentes de la disciplina y que busca generar mejores condiciones para quienes entrenan y compiten en Esquel.

Más allá de la obra de infraestructura, para quienes impulsaron el proyecto se trata de brindarles a las nuevas generaciones un espacio acorde para desarrollar una disciplina que ya cuenta con una importante historia y un semillero deportivo en la ciudad.

A.M.D