Cristina Campos tras el anuncio de la obra de la pista: "Es una obra con un valor alto, social y deportivo"

La referente de la Escuela Municipal de Atletismo Awkache, Cristina Campos, se refirió al impacto que genera la concreción de las obras para la comunidad deportiva de Esquel. La entrenadora, que comparte la conducción del espacio con los profesores Rodrigo Peláez y Eliana Oviedo, remarcó la importancia del trabajo que vienen realizando desde hace más de dos décadas con atletas de distintas edades.

Al abordar el significado de este avance en la infraestructura local, Campos señaló: "Una emoción profunda, de verdad. Por los niños, por todos los atletas que han pasado por esta pista. Algunos ya no corren, pero hay una gran cantidad de atletas, mujeres y varones, y jóvenes que diariamente utilizan estas instalaciones. Así que es una obra para Esquel, tremenda. Nosotros creemos que va a tener un valor alto, social, deportivo".

La docente repasó la trayectoria de la disciplina en la ciudad y recordó sus inicios para dimensionar el paso del tiempo en el predio. Recordó su etapa de formación cuando partió a estudiar Educación Física a Viedma y entrenaba en el mismo lugar donde ya practicaban numerosos deportistas. En ese marco, puso en valor la evolución de la institución deportiva al indicar que es una escuela bastante antigua, con cerca de 25 años de trayectoria iniciada por el profesor Rodrigo Peláez, espacio en el cual han crecido enormemente en cantidad de niños y en nivel de rendimiento.

El crecimiento de los atletas locales los llevó en diversas oportunidades a trasladarse hacia otras localidades para contar con la superficie adecuada en sus entrenamientos. Sobre ese aspecto, la profesora recordó las instancias en las que debieron viajar para usar la pista de tartán de Comodoro Rivadavia, motivo por el cual enfatizó la significación de contar con esa posibilidad en la propia ciudad.

De cara a la etapa que se inicia con la habilitación del espacio, la entrenadora proyectó el esquema de trabajo coordinado con las autoridades municipales. Manifestó que la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Esquel se ocupará de diagramar un proyecto para regular el uso, el cuidado y el mantenimiento, dado que hay que tener en cuenta todas esas consideraciones. Asimismo, sostuvo que los atletas de alto rendimiento tendrán su espacio correspondiente y que las instalaciones servirán para motivar el desarrollo de los niños que se acerquen al deporte en los próximos años.

EBW