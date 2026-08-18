El Cross Nocturno reunió a más de 140 participantes en el inicio de los Juegos de Montaña 2026

Con una gran convocatoria y una destacada participación de competidores, se desarrolló la segunda edición del Cross Nocturno “Desafío a la Cruz”, una de las actividades que formaron parte del comienzo de los Juegos de Montaña 2026 en Esquel.

La competencia reunió a más de 140 participantes, que compitieron en parejas y desafiaron uno de los escenarios naturales característicos de la ciudad.

La prueba contó con dos distancias: una recreativa de 5 kilómetros y una competitiva de 10 kilómetros. Con excelentes condiciones climáticas y el acompañamiento del público que se acercó a alentar, se vivió una gran tarde-noche marcada por el esfuerzo, la exigencia y el disfrute de la montaña.

El inicio de los Juegos de Montaña se completa durante el fin de semana con el desarrollo del Regional de Escalada, dando comienzo así a un calendario que durante los próximos meses reunirá diferentes disciplinas y propuestas vinculadas a la identidad de montaña de Esquel.

En la clasificación general de los 10 kilómetros, el primer puesto fue para la dupla integrada por Gabriel Manquellan y Yonatan Melin. El segundo lugar quedó en manos de Cynthia Duflos y Sergio Trecaman, mientras que Darío Colinecul y Néstor Colinecul completaron el podio.

En la distancia de 5 kilómetros, Dilan Benavides y Nara Sf Fort Laurent obtuvieron el primer puesto. Diego Calderón y Triana Calderón finalizaron en la segunda posición, mientras que María Daiana Miranda y Nahuel Huichaman completaron el podio.

La actividad estuvo a cargo de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Esquel y contó con el acompañamiento del subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, y del director de Deportes, Roberto Fusiman.

Al respecto, Maciel destacó la importancia de continuar fortaleciendo una propuesta que busca posicionar a Esquel dentro del calendario de las principales competencias de montaña del país.

“Esquel tiene condiciones naturales únicas y un enorme potencial para seguir creciendo como destino deportivo. Estos Juegos nos permiten mostrar nuestra montaña, generar nuevas oportunidades para los deportistas y ofrecer experiencias que combinan competencia, naturaleza y turismo”, expresó el subsecretario.

Asimismo, remarcó que los Juegos de Montaña forman parte de una política de gestión orientada a fortalecer las distintas disciplinas, acompañar a clubes, instituciones y organizaciones deportivas, y generar eventos capaces de atraer competidores y visitantes de diferentes puntos de la región y del país.

“Queremos que Esquel siga consolidándose como una referencia para los deportes de montaña. Para eso es fundamental sostener un calendario amplio, acompañar cada disciplina y trabajar junto a quienes todos los días hacen crecer el deporte en nuestra ciudad”, agregó Maciel.

Los Juegos de Montaña 2026 continuarán durante los próximos meses con un amplio calendario de actividades, competencias y propuestas deportivas, recreativas y culturales.

R.G