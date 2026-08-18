Lo tiraron de la bicicleta, lo golpearon y le robaron: Seguirán presos

Cuatro hombres continuarán detenidos con prisión preventiva por un robo agravado ocurrido en El Bolsón, luego de que el juez de Garantías Ricardo Calcagno resolviera extender la medida hasta la realización de la audiencia de control de acusación.

El hecho investigado ocurrió durante la noche del 16 de julio, entre las 21.30 y las 22, cuando la víctima circulaba en bicicleta por inmediaciones de un comercio. Según la acusación, los cuatro imputados le cerraron el paso, provocaron su caída y comenzaron a golpearlo con puños y patadas.

El hombre les habría advertido que padecía una afección cardíaca y que se encontraba anticoagulado. A pesar de ello, la agresión continuó y los acusados finalmente le sustrajeron el teléfono celular antes de escapar.

La víctima sufrió varias lesiones

Como consecuencia del ataque, el hombre sufrió lesiones en ambas rodillas y muñecas, además de un edema en la zona posterior de la oreja izquierda.

El teléfono celular sustraído durante el robo todavía no fue recuperado.

La Fiscalía calificó el hecho como robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, en carácter de coautores, de acuerdo con los artículos 45 y 167 inciso 2° del Código Penal.

El temor de la víctima

Durante la audiencia, la fiscal Yamila Vera planteó que todavía existe riesgo de entorpecimiento de la investigación. Uno de los argumentos expuestos fue la cercanía entre la víctima y los imputados, ya que viven en el mismo barrio. Según explicó la fiscal, después del ataque el hombre modificó su rutina, procura permanecer acompañado y manifestó temor en distintas oportunidades.

La Fiscalía también señaló que su estado de salud se agravó después del hecho y que debió aumentar la dosis de su medicación.

A esto se sumó otro episodio mencionado durante la audiencia. Según el planteo fiscal, la pareja de la víctima habría sido increpada por familiares de uno de los acusados.

Por estos motivos, Vera consideró que una prohibición de acercamiento no sería suficiente para reducir los riesgos y solicitó que la prisión preventiva se mantuviera hasta el control de acusación.

El caso avanza hacia la etapa de juicio

El requerimiento de apertura a juicio fue presentado por la Fiscalía el 14 de agosto y notificado a la defensa ese mismo día. El defensor público penal Nelson Vigueras no formuló oposición al pedido de prórroga de la prisión preventiva.

Finalmente, el juez de Garantías Ricardo Calcagno consideró que persisten los riesgos de entorpecimiento, teniendo en cuenta la cercanía entre las partes, la violencia ejercida durante el robo y el estado de salud de la víctima.

Por ese motivo, resolvió extender la prisión preventiva de los cuatro imputados hasta la realización efectiva de la audiencia de control de acusación, prevista para la próxima semana.

O.P.