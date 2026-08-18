Rodrigo Peláez tras la firma por la pista sintética: "Es un sueño cumplido"

En el marco del acto donde se celebró la firma del acuerdo para la construcción de una pista de atletismo de tartán en Esquel, el entrenador de la Escuela Municipal Awkache, Rodrigo Peláez, expresó su satisfacción por el avance de un proyecto considerado estratégico para el desarrollo deportivo regional. La iniciativa contempla la instalación de la superficie sintética, además de la edificación de sanitarios, oficinas y vestuarios para conformar un espacio integral destinado a la práctica de la disciplina.

Durante el encuentro, Peláez recordó los inicios del reclamo y la importancia de haber alcanzado esta instancia.

"Es un sueño cumplido, algo que hace algún tiempo parecía realmente imposible. Firmamos esa nota en su momento y nos parecía tan lejano, por eso es una alegría que se haya tomado esta decisión. Es ya una necesidad para el nivel atlético de la ciudad y de la provincia", remarcó.

Asimismo, el entrenador brindó detalles sobre el presente de la escuela deportiva y la proyección del semillero local. "Hoy tenemos un semillero de unos 80 nenes y entre 40 y 60 adultos, entre los cuales hay mundialistas, olímpicos y un montón de chicos detrás. La importancia vital de esta pista está pensando justamente en los nenes, que son los que seguramente algún día correrán sobre el tartán", señaló.

Peláez también enfatizó la relevancia técnica que tiene esta infraestructura para evitar lesiones y optimizar las cargas de trabajo en deportistas de alto rendimiento. "En un entrenamiento de un atleta de élite es fundamental el tartán. Eulalio Muñoz, Joaquín Arbe, Martín Ñancucheo, Lalo Ríos o Karina Neipán se forjaron en esta pista con lesiones y contracturas porque la superficie actual no es apta; es una pista dura donde un entrenamiento de mucho volumen es muy difícil de hacer", explicó.

Por último, el referente del atletismo local valoró la proyección comunitaria que tendrá la obra para todos los vecinos que utilizan el predio a diario. "Que hoy esto sea una realidad va a dar un salto importante de calidad. Hay mucha gente, inclusive mayor, que en esta pista ha encontrado una forma de vivir, y mejorar las condiciones es optimizar y darle más vida a lo que ellos hacen", concluyó.

EBW