Wisin creó la Universidad del Perreo y ya abrió la preinscripción: ¿qué se puede estudiar?

Si alguna vez alguien pensó que el perreo no podía llegar a las aulas, Wisin acaba de demostrar lo contrario. El cantante puertorriqueño anunció la creación de la Universidad del Perreo (UDP), una nueva institución que busca estudiar, preservar y difundir la historia y evolución del reguetón.

El anuncio fue realizado este martes 18 de agosto, después de que Wisin reiniciara prácticamente por completo sus redes sociales y publicara un comunicado en el que presentó oficialmente el proyecto. La iniciativa tendrá su sede principal en Cayey, Puerto Rico, y ya cuenta con un sitio web propio que comenzó la cuenta regresiva para su inauguración.

La propuesta no se presenta simplemente como una universidad vinculada a la música. Según la información difundida por la propia institución, se trata de un proyecto académico dedicado al perreo como disciplina cultural, artística y científica.

“El ritmo es el currículum. La calle es el campus”, es una de las frases que aparecen en la presentación oficial de la Universidad del Perreo.

Una universidad para estudiar el reguetón

Wisin explicó que después de más de tres décadas de carrera entendió que la historia del movimiento urbano debía trascender los escenarios y contar con un espacio destinado a su estudio y preservación.

En el comunicado oficial, el artista señaló que siente la responsabilidad de “enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre”.

Con esa premisa anunció la creación de la UDP, cuya misión será darle al reguetón “el rigor y el lugar de respeto que se merece”.

Por ahora, la institución todavía no presentó una carrera universitaria tradicional ni una malla curricular completa. Sin embargo, su página oficial ya permite conocer algunas de las áreas que formarán parte de la propuesta.

Epistemología del Flow y otras materias

Entre los nombres que aparecen en la presentación académica figuran Ritmo Aplicado, Historia del Reggaetón y Epistemología del Flow.

La propuesta también contempla un espacio dedicado a la investigación: el Centro de Estudios Avanzados en Cadencia, Dembow y Cultura Urbana.

La Universidad del Perreo plantea además desarrollar programas de intercambio y becas destinados a estudiantes de distintas partes del mundo, por lo que la iniciativa no estaría pensada exclusivamente para quienes viven en Puerto Rico.

¿Cómo inscribirse en la Universidad del Perreo?

Aunque todavía no se conocen todos los detalles sobre las carreras, modalidades de cursada o requisitos de ingreso, la página oficial de la UDP ya cuenta con una solicitud de preadmisión para quienes quieran dejar sus datos y recibir información sobre el proyecto.

El sitio también mantiene una cuenta regresiva para la inauguración de la institución, que según la información publicada se producirá en los próximos días.

La creación de la Universidad del Perreo generó rápidamente reacciones en redes sociales, donde la sorpresa se mezcló con el humor y las preguntas de quienes ya quieren saber cuándo empiezan las clases.

Mientras se conocen más detalles, Wisin parece haber encontrado una nueva forma de llevar la cultura que marcó buena parte de su carrera a un terreno completamente diferente: la educación en las aulas.

A.M.D