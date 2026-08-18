“Prevenir empieza en invierno”: Esquel refuerza las tareas contra los incendios

La subsecretaria de Espacios Verdes, Carolina Lemir, explicó que la cuadrilla forestal viene trabajando desde hace varias semanas en un sector de interfase ubicado en la zona del Arenal, sobre la subida de la Laguna La Zeta, donde se realizan tareas de raleo y poda en altura debido a la cercanía con el área urbana.

En tanto, la brigada de Bosques lleva adelante trabajos de limpieza y reducción de combustible vegetal en la subida a La Zeta. Las tareas incluyen raleo debajo del tendido eléctrico y poda en altura, con el objetivo de disminuir la cantidad de material que podría favorecer la propagación de un incendio.

Lemir señaló además que se prevén intervenciones en distintos sectores de la ciudad, entre ellos el límite de la Laguna La Zeta, el barrio Bella Vista y posiblemente barrio Ceferino.

Es de destacar que una de las principales acciones comenzó en Villa Ayelén, donde se realizarán trabajos de poda urbana con un criterio específico de prevención de incendios. La directora de Espacios Verdes, Ioana Liempe, detalló que las cuadrillas efectuarán levantamiento de copas y podas bajas de hasta tres o cuatro metros de altura, además de trabajos de mayor complejidad mediante equipos elevadores y algunas extracciones.

Las tareas también permitirán atender reclamos pendientes de vecinos y liberar espacios. Desde el área remarcaron la importancia de realizar estos trabajos durante el invierno, ya que permite avanzar con el tratamiento de los residuos forestales generados por las podas y evitar que las ramas secas se conviertan en combustible durante el verano.

El municipio recordó que en Villa Ayelén y Nores Martínez ya se habían realizado trabajos preventivos a través de un proyecto del CFI, que incluyeron la limpieza de vías de escape, la construcción de una cisterna de agua en Nores Martínez y una perforación con tanque en Villa Ayelén.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Diego Austin, informó que se reforzarán los controles sobre terrenos baldíos, especialmente aquellos ubicados en sectores de interfase.

El Departamento de Inspecciones realizará constataciones y labrará las actas correspondientes, otorgando a los propietarios un plazo prudencial para efectuar la limpieza. También se verificará el retiro de las ramas y residuos derivados de las podas.

En este sentido, Austin recordó que la Municipalidad retira hasta un metro cúbico de residuos de poda, mientras que el excedente queda bajo responsabilidad del vecino. Los terrenos que no sean mantenidos en condiciones podrán ser sancionados.

“Estamos en el borde de una temporada que puede llegar a ser seca, como fue el año pasado”, advirtió el funcionario, quien llamó a los vecinos a tomar las medidas preventivas con anticipación.

Reservorios de agua y preparación para el verano

El director de Protección Civil, Sergio Caneo, destacó que las tareas de prevención no se limitan a la limpieza y poda. También se trabaja en la preparación de los barrios de interfase y en la planificación de futuras acciones de evacuación.

En Villa Ayelén y Nores Martínez ya se realizaron charlas y un simulacro de evacuación. Además, los reservorios de agua instalados en la zona constituyen una herramienta importante para el combate de eventuales incendios, ya que permiten realizar recargas rápidas de los vehículos de Bomberos y de las brigadas forestales.

Uno de los tanques cuenta con una capacidad de 10.000 litros y puede permitir varias recargas durante una emergencia.Caneo adelantó también que este año se prevé realizar un nuevo ejercicio de evacuación en otro sector de la ciudad, aunque todavía no se dio a conocer cuál será el barrio elegido.

Desde Protección Civil remarcaron que la prevención también depende de acciones cotidianas de los vecinos, especialmente en los barrios ubicados en zonas de interfase.

Entre las recomendaciones se encuentra evitar acumular leña junto a las viviendas, mantener despejadas las salidas y accesos, realizar la limpieza periódica de los conductos de las estufas y mantener podados los árboles cercanos a las casas, evitando la presencia de ramas secas. Además, se destacó la importancia de mantener limpios los terrenos y retirar adecuadamente los residuos forestales.

MA