Torres entregó becas a estudiantes destacados de Chubut

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, participó este martes del acto de Reconocimiento de Honor a los mejores promedios y trayectorias educativas del nivel secundario correspondientes al ciclo lectivo 2025. La ceremonia, desarrollada en el auditorio “Dr. Atilio Viglione” de la Legislatura provincial, distinguió a estudiantes de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Rawson, Esquel, Epuyén, Sarmiento, Corcovado, El Hoyo y Gan Gan.

El acto fue encabezado también por el vicegobernador Gustavo Menna; el ministro de Educación, José Luis Punta y la presidenta de la Comisión Permanente de Legislación General, Cultura y Educación, Sonia Cavagnini. Además, contó con la participación de diputados provinciales, funcionarios del gabinete provincial y la presidenta de la Fundación Banco del Chubut, Ornella Costa. La ceremonia contempló además el otorgamiento, a través del Poder Ejecutivo, de becas para aquellos alumnos que decidan continuar con su formación académica.

“Es un profundo orgullo entregarles este incentivo a quienes van a forjar el futuro de esta provincia”, manifestó Torres.

Fruto de la educación pública

Ante funcionarios, diputados provinciales, estudiantes y familiares, el mandatario chubutense felicitó a los jóvenes distinguidos y destacó que “estamos reafirmando la importancia del esfuerzo, porque no es cierto que todos nacen con las mismas oportunidades: para llegar a un mismo lugar, algunos deben esforzarse más”.

En ese sentido, Torres manifestó que “es el Estado el que tiene la responsabilidad de hacer todo lo posible para igualar hacia arriba y garantizar que quienes viven en los pueblos más alejados de la provincia tengan las mismas posibilidades de acceder a la educación”.

Al referirse a las becas otorgadas a quienes continuarán con su formación académica, el gobernador expresó: “Queremos que este incentivo les permita seguir demostrando que el esfuerzo vale la pena, que no da lo mismo y que son fruto de la educación pública de Chubut. Ese es nuestro mejor legado”.

Previo a la entrega de los reconocimientos, Torres sostuvo que los jóvenes distinguidos demuestran que “cuando las cosas se hacen bien, los resultados se ven de generación en generación”.

“Acá, en Chubut, tiene que quedar grabado a fuego que el esfuerzo y el mérito valen la pena”, concluyó.

Premio al esfuerzo

Por su parte, el vicegobernador Gustavo Menna dio la bienvenida a los estudiantes y destacó que “es un honor poder recibirlos y darles la relevancia que se merecen. Este es el punto de partida para que ustedes sientan ese incentivo y reconocimiento que les damos desde el Estado”.

Menna señaló que, más allá de la ley que establece el reconocimiento a los mejores promedios y trayectorias educativas, “este también es un acto muy sentido para nosotros porque encarna este premio al esfuerzo y al conocimiento”.

Rendimiento académico, compromiso y participación

La iniciativa se enmarca en la Ley VIII N.º 156, que establece el Reconocimiento de Honor a los mejores promedios y trayectorias educativas de estudiantes destacados del nivel secundario provincial. La norma contempla además el otorgamiento, a través del Poder Ejecutivo, de becas para aquellos alumnos y alumnas que continúen sus estudios universitarios.

La distinción pone en valor el rendimiento académico, el esfuerzo, la participación, el compromiso con la comunidad y el respeto por los valores éticos y sociales, reconociendo trayectorias que reflejan el rol de la educación como herramienta fundamental para generar oportunidades y construir el futuro.

Estudiantes distinguidos

Durante la ceremonia fueron reconocidos, en la categoría Mejor Promedio Educativo, Tatiana De la Rosa, egresada de la Escuela N.º 741 de Puerto Madryn; Cielo Agustina Correa Ambrosino, de la Escuela N.º 745 de Comodoro Rivadavia; Alejandra Antonella Melillan, de la Escuela N.º 7705 de Rawson; Cristian Agustín Morales, de la Escuela N.º 739 de Sarmiento; Guillermina Gauna Bartel, de la Escuela N.º 713 de Esquel; y Huenu Paz Paredes Sacavino, de la Escuela N.º 774 de Epuyén.

En tanto, por Mérito a la Trayectoria Educativa, fueron distinguidos Micaela Ponce, de la Escuela N.º 734 de El Hoyo; Iván Nehuen Obreque, de la Escuela N.º 7723 de Gan Gan; Malena Giada Meloni Macedo, de la Escuela N.º 779 de Corcovado; Gianella Aylen Posse, de la Escuela N.º 7705 de Rawson; Bruno José Ignacio Santillán, de la Escuela N.º 725 de Sarmiento; y Román Adrián Marcial Herrera, de la Escuela N.º 723 de Comodoro Rivadavia.

R.G