Jornadas de Comunicación en Esquel: talleres, ponencias y cine debate en el ISET 815

El Instituto Superior de Educación Técnica (ISET) 815 llevará adelante entre el 24 y el 28 de agosto las Jornadas de Comunicación “Medios Masivos y Tecnologías Convergentes”, una propuesta que incluirá talleres, ponencias y un cine debate abierto a la comunidad.

La iniciativa es organizada por el ISET 815 y la Tecnicatura Superior en Producción de Multimedios, con actividades gratuitas que requieren inscripción previa y tendrán lugar en la sede de la institución, ubicada en avenida Holdich 1050.

Sebastián Staltari, vicedirector del Instituto, explicó el objetivo de la propuesta y destacó la importancia de generar un espacio de encuentro en torno a los medios de comunicación.

Por su parte, Juan Revestido, coordinador de la Tecnicatura Superior en Producción de Multimedios, explicó que las jornadas también buscan conmemorar una fecha vinculada a la historia de la radio en Argentina: “Para quienes no saben, el 27 de agosto se conmemora el día de la radio difusión argentina en nuestro país”.

En ese sentido, remarcó la relevancia histórica de aquella primera transmisión y explicó el sentido de esta segunda edición de las jornadas: “Fuimos el primer país del mundo en transmitir por radio allá en 1920”.

“Y lo que hacemos en esta segunda oportunidad es conmemorar esa fecha y poder invitar a gente de toda la comunidad, ya sea especialistas en medios, estudiantes, gente interesada que consumimos. Todo el mundo de algún modo estamos vinculados con los medios de comunicación”, agregó Revestido.

La propuesta se desarrollará durante cinco jornadas y contará con distintas actividades. “La idea es poder realizar actividades abiertas a toda la comunidad”, explicó el coordinador.

A diferencia de la edición realizada en 2024, este año se incorporarán talleres abiertos, libres y gratuitos, aunque con inscripción previa y cupos limitados.

Durante el lunes 24, martes 25 y miércoles 26 se desarrollarán los talleres, mientras que el jueves 27 se realizarán las ponencias centrales y el viernes 28 tendrá lugar el cierre con un cine debate.

Joaquín Fonseca, profesor del ISET 815, detalló parte de los contenidos que se trabajarán durante los talleres con propuestas relacionadas con inteligencia artificial generativa, prompting, educación, creatividad, impresión 3D, encuadernación y producción audiovisual.

También habrá espacios vinculados a la creación de reels, producción y preproducción audiovisual, además de una propuesta específica sobre podcast y lenguaje radiofónico.

Las actividades no tendrán costo, aunque será necesario completar previamente el formulario de inscripción y, en algunos talleres, cumplir con determinados requisitos o llevar materiales.

“No, las actividades son gratuitas. Sí hay cupos y hay algunos requisitos”, explicó Fonseca, quien detalló que “los talleres que son más abocados a la parte artística tendrán que llevar algunos elementos para trabajar con ellos”.

Las jornadas están destinadas a la comunidad educativa, profesionales, estudiantes y todas aquellas personas interesadas en las temáticas propuestas.

El cronograma contempla que las actividades comiencen a partir de las 18 horas en la sede del ISET 815. “En la sede del ISET, en avenida Holditch, 1050, en la escuela 210 sería. Así que ahí se van a estar desarrollando las actividades y las ponencias y demás”, precisó.

De esta manera, el ISET 815 propone una nueva edición de las Jornadas de Comunicación como espacio de formación y encuentro en torno a los medios masivos, la radio, la producción audiovisual y las nuevas tecnologías, con actividades gratuitas destinadas a toda la comunidad de Esquel.

Para realizar la inscripción dirigirse al siguiente link: https://forms.gle/zKeRKaxv3mr5z5z97

R.G