Fotos y video | Las antorchas volvieron a llegar hasta la base del Cerro Perito Moreno

El Cerro Perito Moreno vivió este domingo una jornada especial, con muchísima gente en la montaña, propuestas por el Día del Niño y una de las tradiciones más esperadas del invierno. Pasadas las 19.30 hs, unos 200 esquiadores y snowboarders protagonizaron la tradicional Bajada de Antorchas, que este 2026 volvió a llegar hasta la base del cerro después de muchos años.

La jornada había comenzado varias horas antes, con una intensa actividad en las pistas y sectores del cerro. El buen estado de la nieve permitió disfrutar del esquí y el snowboard durante el día y hasta hubo varios momentos de sol que acompañaron la jornada.

El festejo por el Día del Niño también tuvo su lugar en la montaña. Muchos de los esquiadores y visitantes llegaron disfrazados y se sumaron a las propuestas especiales preparadas para la fecha.

La montaña se preparó para la noche

Mientras avanzaba la tarde, la atención comenzó a concentrarse en la tradicional Bajada de Antorchas.

La Banda de la Escuela Militar de Montaña del Ejército Argentino realizó una presentación en la base del cerro e interpretó distintas canciones. Entre ellas estuvo el Himno Nacional Argentino, cuyo fragmento al atardecer forma parte del comienzo del video que acompaña esta nota.

Después llegó la noche.

Pasadas las 19.30 comenzó la Bajada de Antorchas, con la participación de alrededor de 200 esquiadores y snowboarders, entre instructores de Laderas y miembros del Club Andino Piltriquitrón.

Las luces fueron avanzando por la montaña hasta llegar a la base, donde una gran cantidad de personas esperaba para ver el descenso.

Una bajada que volvió a llegar hasta la base

La edición de este año tuvo además una particularidad que la convirtió en una jornada especial. Las condiciones de nieve permitieron recuperar el recorrido hasta la base del Cerro Perito Moreno, algo que no sucedía desde hacía muchos años.

El descenso pudo verse completo desde abajo, con las antorchas avanzando sobre la montaña ya entrada la noche y cerrando una jornada que estuvo cargada de movimiento a lo largo de todo el día.

La Bajada de Antorchas volvió así a encontrarse con el público en la base del cerro y dejó una de las imágenes más características del invierno en el Perito Moreno.

Mirá en el video el momento de la presentación de la Banda de la Escuela Militar de Montaña y la tradicional Bajada de Antorchas hasta la base del Cerro Perito Moreno.

O.P.