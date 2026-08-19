Anuncian la obra para ampliar el estacionamiento del Aeropuerto de Esquel

El Aeropuerto de Esquel tendrá próximamente una obra destinada a mejorar y ampliar el sector de estacionamiento, según confirmó el intendente.

Taccetta señaló que ya hubo comunicación con la empresa encargada de los trabajos y que el inicio de la obra está previsto para las próximas semanas.

“Es otra obra del Gobierno Nacional que es el estacionamiento en el aeropuerto de nuestra ciudad”, indicó Taccetta al referirse al proyecto.

El intendente explicó que, debido a las características de los trabajos, será necesario atender algunas cuestiones dentro del aeropuerto mientras avance la obra.

En ese sentido, anticipó que se deberá reorganizar el espacio disponible para los vehículos, especialmente teniendo en cuenta el movimiento que registra la terminal aérea durante los períodos de mayor llegada de turistas y vecinos.

“Seguramente, con la cantidad de turistas o vecinos que se acercan, vamos a tener que trabajar para disponer otro lugar dentro del mismo predio y que tenga un estacionamiento cómodo para cada uno de ellos”, señaló.

De esta manera, mientras se ejecute la obra del nuevo estacionamiento, se buscará habilitar un sector alternativo dentro del mismo predio para mantener disponible el espacio destinado a quienes concurran al aeropuerto.

Los trabajos forman parte de las obras previstas para la terminal aérea de Esquel y su inicio se concretaría en las próximas semanas.





A.M.D