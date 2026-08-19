Ruta 259: Trevelin reclamó por la repavimentación y el tramo hacia Futaleufú

El intendente de Trevelin y Sus Parajes, Héctor Ingram, expuso este martes, mediante una plataforma virtual, ante la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación, donde planteó la preocupación por el estado de las rutas nacionales y reclamó por la continuidad de obras viales estratégicas para la región.



Ingram se refirió particularmente a la situación del tramo comprendido entre Estancia La Paulina y Trevelin, cuya obra de repavimentación sufrió distintas demoras y postergaciones.



Durante su exposición, el intendente advirtió que el estado actual de la cinta asfáltica no garantiza condiciones mínimas de seguridad para quienes transitan por ese sector. En ese sentido, señaló que la situación ya derivó incluso en accidentes fatales.



Ingram también puso el foco en la falta de continuidad de la pavimentación desde Trevelin hasta el límite internacional con Chile, en Futaleufú, y sostuvo que esta situación perjudica las posibilidades de desarrollo productivo y turístico del Valle 16 de Octubre.



La reunión de la Comisión de Obras Públicas tuvo como eje central la situación de las rutas nacionales y la falta de inversión en infraestructura vial por parte del Gobierno Nacional.

En ese marco, los expositores cuestionaron el incumplimiento de obras y señalaron que existen recursos recaudados específicamente para el mantenimiento y desarrollo de las rutas, entre ellos los provenientes de impuestos aplicados a los combustibles.



Además de Ingram, por Chubut participó el intendente de Gualjaina, Marcelo Limarieri. En total, fueron más de 20 los oradores que participaron de la reunión, en su mayoría intendentes de distintas localidades del país, quienes coincidieron en expresar su preocupación por la falta de obras viales.





MA