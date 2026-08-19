Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 19 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad ruta 259
19 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Ruta 259: Trevelin reclamó por la repavimentación y el tramo hacia Futaleufú

Ingram reclamó ante la Comisión de Obras Públicas de Diputados por las demoras en la repavimentación de la Ruta 259 y advirtió sobre la falta de continuidad del asfalto hacia Futaleufú.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El intendente de Trevelin y Sus Parajes, Héctor Ingram, expuso este martes, mediante una plataforma virtual, ante la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación, donde planteó la preocupación por el estado de las rutas nacionales y reclamó por la continuidad de obras viales estratégicas para la región.

 


Ingram se refirió particularmente a la situación del tramo comprendido entre Estancia La Paulina y Trevelin, cuya obra de repavimentación sufrió distintas demoras y postergaciones.

 


Durante su exposición, el intendente advirtió que el estado actual de la cinta asfáltica no garantiza condiciones mínimas de seguridad para quienes transitan por ese sector. En ese sentido, señaló que la situación ya derivó incluso en accidentes fatales.

 


Ingram también puso el foco en la falta de continuidad de la pavimentación desde Trevelin hasta el límite internacional con Chile, en Futaleufú, y sostuvo que esta situación perjudica las posibilidades de desarrollo productivo y turístico del Valle 16 de Octubre.

 


La reunión de la Comisión de Obras Públicas tuvo como eje central la situación de las rutas nacionales y la falta de inversión en infraestructura vial por parte del Gobierno Nacional.
En ese marco, los expositores cuestionaron el incumplimiento de obras y señalaron que existen recursos recaudados específicamente para el mantenimiento y desarrollo de las rutas, entre ellos los provenientes de impuestos aplicados a los combustibles.

 


Además de Ingram, por Chubut participó el intendente de Gualjaina, Marcelo Limarieri. En total, fueron más de 20 los oradores que participaron de la reunión, en su mayoría intendentes de distintas localidades del país, quienes coincidieron en expresar su preocupación por la falta de obras viales.


MA

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Mañana vuelve a funcionar PAMI en Esquel
2
 Huillín: monitorean su presencia en el Parque Nacional Los Alerces
3
 Dagna Del Carmen Jaramillo Díaz QEPD
4
 Alerta amarilla por lluvias: qué zonas de Chubut estarán afectadas este miércoles
5
 Una nena de 9 años fue filmada manejando por Lago Puelo
1
 Esquel recibe al Torneo Provincial de Pádel
2
 Ruta 259: Trevelin reclamó por la repavimentación y el tramo hacia Futaleufú
3
 Día del Árbol: Invitan a una salida para observar aves y conocer el rol de los árboles
4
 La Camerata Cooperar y la Orquesta Filarmónica Clave se presentan gratis este sábado
5
 El Consejo del Adulto Mayor marcó su preocupación por las condiciones del acuerdo con PAMI
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -