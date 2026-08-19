El Consejo del Adulto Mayor marcó su preocupación por las condiciones del acuerdo con PAMI

El Consejo Municipal del Adulto Mayor de Esquel emitió hoy 19 de agosto de 2026, respondiendo a CIMOCH por la restitución de las prestaciones de PAMI en la región.

Celebrando el acuerdo, marcan que las condiciones en que esto se dio podrían dar lugar a que vuelva a haber problemas en un futuro cercano.

El comunicado:



Con referencia al anunciado acuerdo alcanzado entre el PAMI y el CIMOCH, que da fin a la interrupción de los servicios de salud a los afiliados, este Consejo debe hacer los siguientes comentarios:



- Celebramos que se restituya la atención médica a los afiliados luego de más de tres meses en que han estado abandonados a su suerte a pesar de pagar todas las cuotas a través de los descuentos que mes a mes se les practican en el recibo de haberes.



- Nos preocupa enormemente que las condiciones pactadas entre las partes sean “prácticamente las mismas que en los últimos 12 años” según declaraciones del CIMOCH. Ello daría lugar a que se repita, todos los meses, el incumplimiento de la atención médica y el abandono de persona en que se ha incurrido afectando a miles de afiliados, la mayoría jubilados. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, el CIMOCH declara que habrá cambios en el mecanismo de facturación anterior. Confiamos en que estos cambios redunden en una mayor transparencia.



- Coincidimos con el CIMOCH sobre la imperdonable demora en hallar la solución pero, por otro lado, vemos con satisfacción que el acuerdo llegó tras una reunión entre las partes, mecanismo que propusimos desde un comienzo como el mejor para resolver el problema. Valoramos que haya sido el CIMOCH quien viajó a Buenos Aires ante la negativa de PAMI a hacer el viaje inverso.



- Si bien podemos coincidir en la ausencia de las autoridades de salud de la provincia, debemos recordar que este problema se dio entre un organismo nacional y un ente privado, lo que, sin embargo, no impidió que la provincia a través del Defensor de la Tercera Edad y la municipalidad, con el intendente Matías Taccetta a la cabeza, se pusieran al frente para tratar de resolver el conflicto. Además, rescatamos la movilización de los adultos mayores afiliados que, ante la desesperación por no contar con la atención de la salud, recurrieron a los mecanismos legales sin apartarse de un comportamiento en todo momento correcto a pesar de que la extrema situación hubiera permitido, en otras circunstancias, la aparición de exaltados o violentos.



- Los jubilados afiliados a PAMI han dado un ejemplo de civilidad como no tuvieron las partes involucradas quienes por acción u omisión violentaron uno de los derechos más sagrados como lo es el de la salud.

Amalia Artiles, Secretaría.

Carlos De Leonardis, Presidente.

Consejo del Adulto Mayor.

