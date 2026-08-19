Esquel recibe al Torneo Provincial de Pádel

El Subsecretario de Deportes de Esquel, Hernán Maciel, junto al Intendente Matías Taccetta, presentó oficialmente el segundo Torneo Provincial de Pádel que se disputará en la ciudad.

La actividad es realizada por la Asociación de Pádel de Chubut: "viene trabajando durante todo el año tanto con los más chicos como con los más grandes. En esta oportunidad presentamos el Provincial de Sexta y Séptima categoría, que se desarrollará a lo largo de dos semanas en todos los complejos deportivos de la ciudad. Ya son más de 250 inscriptos, por lo que estamos muy contentos con el desarrollo del turismo deportivo que estamos teniendo durante todo el mes de agosto en nuestra ciudad".

Maciel resaltó que se está volviendo natural el flujo de actividades deportivas: "La verdad es que este año ya se toma como algo normal tener un torneo provincial en nuestra ciudad, algo que muchas veces cuesta mucho conseguir. Les deseamos el mayor de los éxitos a todos los participantes que nos visitan este fin de semana y el próximo, y también a todos los atletas locales", expresó.

Por su parte, Karin Bestene, integrante de la organización, señaló: "Trabajamos bastante para esto. Como dijo Hernán, son más de 250 jugadores los que van a venir de distintas ciudades. En esta ocasión nos visitan de Las Heras, Pico Truncado, Bariloche, El Bolsón, de la costa y de localidades de la cordillera como El Maitén. Por eso estamos muy agradecidos".

Esta no es la única actividad de pádel que se está realizando: "También queremos comentar que este fin de semana se disputó en La Plata el Nacional de Pádel de Menores, con más de 300 parejas. Desde aquí enviamos la segunda delegación, con más de 30 jugadores. Tuvimos campeones y subcampeones nacionales. En este caso fueron chicos que juegan en la costa, entre Trelew y Rawson. Uno de los campeones es un niño de 10 años, con un futuro muy prometedor, al igual que el resto de los chicos que participaron y llegaron a instancias muy avanzadas. Fue una experiencia hermosa, con mucho compañerismo y trabajo en equipo. Salieron desde aquí, pasaron por la costa y acaban de regresar".

El torneo provincial se juega desde el viernes al domingo. Este fin de semana se disputan las categorías impares: Caballeros Tercera, Quinta y Séptima.

El próximo fin de semana serán las pares. Quien quiera disfrutar de buen pádel puede acercarse, ya que estará la categoría más alta: Caballeros Tercera. El torneo se desarrollará durante dos fines de semana consecutivos en los distintos complejos deportivos de Esquel.

SL