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19 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Día del Árbol: Invitan a una salida para observar aves y conocer el rol de los árboles

Incluye una charla y un recorrido interpretativo de aproximadamente dos horas y media, con cupos limitados e inscripción previa. La actividad será en el Parque Nacional Lago Puelo.
Por Redacción Red43

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El Parque Nacional Lago Puelo propone una actividad especial por el Día del Árbol con una charla y salida interpretativa para observar aves y conocer más sobre la relación que mantienen con los árboles.

 

La propuesta, denominada “Nuestro amigo el árbol”, se realizará el sábado 29 de agosto a las 11 horas y tendrá como punto de encuentro el Centro de Visitantes del Parque Nacional Lago Puelo.

 

Una mirada sobre los árboles y las aves

Durante la actividad se abordará la importancia de los árboles para el entorno y para la subsistencia de numerosas especies de aves. La propuesta invita a observar las distintas funciones que cumplen dentro de los ecosistemas. A lo largo del recorrido se trabajará sobre la relación entre árboles y aves, desde su utilización como sostén y refugio hasta su función como hogar, fuente de alimento y lugar de descanso.

 

 

La actividad tendrá una duración aproximada de dos horas y media y se desarrollará por un recorrido considerado fácil, por lo que no requiere experiencia previa en este tipo de salidas.

 

Cómo participar

Los cupos son limitados y se requiere inscripción previa para participar. Las personas interesadas pueden completar el formulario de inscripción disponible en https://forms.gle/SuQiwht3nReRqAY29

 

Desde el Parque Nacional recomiendan llevar ropa cómoda y abrigada, además de binoculares para la observación de aves y equipo de mate.

 

 

La salida se suspenderá en caso de lluvia o llovizna.

 

 

O.P.

 

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