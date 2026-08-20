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20 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Gobernador Costa a un paso de emitir la Licencia Nacional de Conducir

Personal municipal se capacitó junto a la ANSV para operar el nuevo sistema. El centro emisor funcionará en calle San Martín 246 y permitirá obtener el carnet nacional.
Por Redacción Red43

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Continúa avanzando en la puesta en marcha del nuevo Centro Emisor de Licencias Nacionales de Conducir, un proyecto que permitirá a los vecinos acceder a un trámite más ágil y con validez en todo el país.

 

El proceso comenzó con la capacitación del equipo de futuros operadores, quienes recibieron formación junto al personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

 

Durante estas jornadas se trabajó sobre el nuevo sistema de emisión, el uso de las impresoras y los procedimientos necesarios para brindar una atención ágil y eficiente.

 

En este marco, también se capacitó al personal de Secretaría e Inspección Municipal, que ya cuenta con la formación necesaria para llevar adelante las distintas tareas vinculadas al proceso de emisión de licencias.

 

Con una importante inversión, el nuevo centro incorpora tecnología y equipamiento específico, acompañado de mejoras en la infraestructura.

 

Estas herramientas permitirán optimizar los trámites, agilizar los tiempos de atención y fortalecer el servicio destinado a los vecinos de la localidad.

 

El nuevo Centro Emisor de Licencias ya cuenta con un espacio definido para su funcionamiento, ubicado en calle Gral. San Martín 246, en el mismo edificio que el juzgado de faltas (junto al Auditorio Municipal).

 

De esta manera, Gobernador Costa continúa dando pasos firmes hacia la puesta en funcionamiento del nuevo Centro Emisor de Licencias, sumando tecnología, infraestructura y capacitación para agilizar los trámites y brindar un servicio más eficiente a la comunidad. 

 

 

A.M.D

 

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