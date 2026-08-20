Impulsan la creación de un paseo para emprendedores y diseñadores en Trevelin

El Concejo Deliberante de Trevelin analiza un proyecto de ordenanza presentado de manera conjunta entre el bloque del Partido Justicialista y el Departamento Ejecutivo Municipal para la conformación del Paseo Municipal de Emprendedores y Diseñadores, denominado "Trevelin Emprende".

La propuesta legislativa plantea como objetivo principal abrir un canal formal de exhibición y venta para las producciones elaboradas en el ejido urbano y los distintos parajes de la localidad, dando respuesta al crecimiento de proyectos productivos que no encuadran dentro de las normativas de la actividad artesanal tradicional.

De acuerdo con el texto de la iniciativa, el paseo ferial se emplazará en el sector libre de la Plaza Coronel Fontana. Los impulsores remarcaron que la medida busca acompañar a las economías familiares mediante un esquema organizado de comercialización ante el actual contexto socioeconómico.

En cuanto al reglamento de funcionamiento, el articulado establece condiciones precisas para los participantes: todos los artículos a la venta deberán ser de manufactura, elaboración o diseño propio. A su vez, se prohíbe de manera expresa la reventa de mercadería industrial o de terceros, así como la comercialización de alimentos en este espacio.

A.M.D