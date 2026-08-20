El Caracara Team de El Bolsón va por títulos y una pelea internacional en los próximos meses

El Caracara Team de El Bolsón atraviesa una etapa de intensa actividad competitiva, con varios de sus integrantes preparados para disputar combates amateur, semiprofesionales y profesionales en distintos escenarios de la Patagonia. La agenda incluye una pelea internacional, dos títulos de kickboxing y otros dos cinturones de MMA antes de fin de año.

Así lo explicó Emanuel Soria, profesor del equipo, durante una entrevista en la que se refirió al presente y a los próximos desafíos de los jóvenes que entrenan en El Bolsón.

El primer compromiso será el 22 de agosto en Casino Magic de Neuquén, donde Gonzalo Ibarra protagonizará una pelea internacional frente a Daneuris Peña Retitho, competidor de República Dominicana que actualmente entrena en Chile. Ibarra será parte de la pelea de fondo de la velada, en uno de los combates de mayor importancia de la jornada.

Dos títulos de kickboxing en septiembre

La actividad continuará el 5 de septiembre en Las Lajas, Neuquén, con dos representantes del Caracara Team que irán en busca de cinturones de kickboxing. Se trata de Damián Flores y Julieta Hernández, quienes tendrán la posibilidad de disputar títulos en una disciplina que reúne técnicas de golpeo de pie, principalmente de boxeo y distintas variantes de patadas.

Además, el equipo tiene prevista otra participación el 12 de septiembre en Bariloche, esta vez nuevamente dentro de las MMA, con Mateo Segovia.

El calendario tendrá otro capítulo importante en noviembre, cuando dos competidores del equipo viajen a General Roca para disputar títulos de MMA. Uno de los combates será por un cinturón semiprofesional y el otro por un título nacional profesional.

Un equipo que ya suma unos 40 alumnos

Soria contó que actualmente alrededor de 40 personas entrenan en las distintas disciplinas del Caracara Team, mientras que el número de competidores que llegaron a tener en actividad ronda los 15.

El objetivo, explicó, es sostener una base de peleadores que puedan participar en distintos niveles y continuar sumando experiencia en competencias fuera de El Bolsón. El entrenamiento incluye MMA, kickboxing, K1, jiu jitsu, wrestling, judo y kenpo, entre otras disciplinas. En el caso de las artes marciales mixtas, los combates combinan técnicas de golpeo de pie con lucha, derribos, trabajo en el piso, golpes y sumisiones.

El equipo funciona en Frontal Centro Deportivo Integral, ubicado en Pellegrini 160, donde también se desarrollan las distintas disciplinas que forman parte de la preparación de los competidores.

También hay espacio para niños y mujeres

Soria remarcó que tanto el MMA como el kickboxing están abiertos a hombres y mujeres y que, además de los competidores que participan en eventos, existe una formación destinada a quienes simplemente buscan practicar el deporte.

El Caracara Team también cuenta con MMA infantil y kickboxing infantil, con alumnos que comienzan desde los 4 y 5 años y continúan hasta alrededor de los 10 u 11, antes de pasar progresivamente a las disciplinas para adultos.

Para quienes compiten, la preparación es más exigente y está orientada específicamente a las necesidades de cada combate. El profesor explicó que no se trata de entrenamientos extremos para todos los alumnos, sino de una práctica deportiva adaptada a cada persona, con mayores exigencias para quienes tienen una pelea por delante.

La posibilidad de volver a tener un Comarca Fighter

El equipo también trabaja con la mirada puesta en organizar nuevamente un evento propio en El Bolsón. Soria anticipó que durante este año sería difícil concretarlo, pero que la intención es realizar una nueva edición del Comarca Fighter durante el verano de 2027, posiblemente entre enero y febrero. La propuesta reúne competidores de distintos lugares y permite que los peleadores locales tengan la posibilidad de competir como locales frente a representantes de otras ciudades.

Mientras esa fecha se define, el Caracara Team tendrá varios meses de actividad por delante, con representantes de El Bolsón compitiendo por títulos y participando de una pelea internacional. Para Soria, la convocatoria que reciben de distintos eventos y la posibilidad de disputar peleas por cinturones muestran que el trabajo del equipo sigue abriendo nuevas oportunidades para sus competidores.

O.P.