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20 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Música y poesía en Esquel: Ariel Manquipán presenta "Conversaciones con la Luna"

El músico Ariel Manquipán brindará un espectáculo de folclore y composiciones propias en el espacio de Conesa 1075. La propuesta incluye degustación y bebida con la entrada.
Por Redacción Red43

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El Espacio Cultural La Casa del Piano será sede de la presentación del espectáculo "Conversaciones con la Luna", una propuesta artística encabezada por el músico Ariel Manquipán junto a su grupo musical.

 

La velada propone un recorrido por canciones de autoría propia, poesías y relatos que abordan las diferentes formas de vincularse en la actualidad y la necesidad de redescubrirse desde lo humano, fusionando elementos del folclore y la música regional.

 

El encuentro tendrá lugar este viernes 21 de agosto a partir de las 21:00 horas en la sede del espacio cultural, ubicada sobre la calle Conesa 1075 de la ciudad de Esquel.

 

Las entradas individuales tienen un valor de $18.000, mientras que se encuentra disponible una promoción de dos accesos por $30.000. Ambas opciones incluyen una consumición con degustación y bebida para los asistentes.

 

Para informes o reservas de ubicaciones, los interesados pueden comunicarse vía telefónica o WhatsApp al número (280) 4400772, o bien a través de la cuenta de Instagram de la sala (@lacasadelpianoesquel).

 

 

 

 

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