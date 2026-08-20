Música y poesía en Esquel: Ariel Manquipán presenta "Conversaciones con la Luna"

El Espacio Cultural La Casa del Piano será sede de la presentación del espectáculo "Conversaciones con la Luna", una propuesta artística encabezada por el músico Ariel Manquipán junto a su grupo musical.

La velada propone un recorrido por canciones de autoría propia, poesías y relatos que abordan las diferentes formas de vincularse en la actualidad y la necesidad de redescubrirse desde lo humano, fusionando elementos del folclore y la música regional.

El encuentro tendrá lugar este viernes 21 de agosto a partir de las 21:00 horas en la sede del espacio cultural, ubicada sobre la calle Conesa 1075 de la ciudad de Esquel.

Las entradas individuales tienen un valor de $18.000, mientras que se encuentra disponible una promoción de dos accesos por $30.000. Ambas opciones incluyen una consumición con degustación y bebida para los asistentes.

Para informes o reservas de ubicaciones, los interesados pueden comunicarse vía telefónica o WhatsApp al número (280) 4400772, o bien a través de la cuenta de Instagram de la sala (@lacasadelpianoesquel).

MA